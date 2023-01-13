У два етапи: українцям пояснили механізм виплат компенсації за зруйноване житло

Станом на осінь 2022 року у пошкодженому чи зруйнованому житлі мешкало понад 2,4 млн українців. Через портал "Дія" заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тисяч українців, проте список продовжує поповнюватися.

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Українцям, які залишилися без майна через повномасштабне вторгнення ЗС РФ, запропонують два види компенсації: грошову та у вигляді житлових сертифікатів. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Як виплачуватимуть грошову компенсацію за зруйноване житло

Її зможуть отримати лише за зруйнований приватний чи дачний будинок. Для цих надходжень має бути створено спеціальний рахунок. Порядок, що визначає механізм грошової компенсації, поки що розробляється.

Навіщо потрібні житлові сертифікати

У житлових сертифікатах буде показано оціночну вартість зруйнованого майна. Для розрахунку буде використано спеціальну методику, в основі якої – вартість житла за м.кв.

Використати сертифікат можна буде протягом п'яти років для придбання квартири чи приватного будинку як на первинному, так і вторинному ринках. Населений пункт для купівлі житла можна обрати самостійно.

Як працює механізм видачі компенсацій за зруйноване житло

При місцевих адміністраціях буде створено комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Від постраждалих українців потрібні заявки, які слід подавати на розгляд членам комісії. Подавати заявки можна через:

"Дію";

ЦНАПи;

нотаріуса.

Комісія має 30 днів на те, щоб обстежити об'єкт і прийняти рішення про компенсацію.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року повідомлялося, що українцям, які залишилися без житла через війну, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки, але нерухомість, куплену за ці гроші, не можна буде перепродати невизначений час.

Також нагадаємо, що Україна збирається вимагати від Росії 300 млрд доларів компенсації за збитки, отримані під час великого вторгнення армії агресора.