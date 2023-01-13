В два этапа: украинцам объяснили механизм выплат компенсации за разрушенное жилье

По состоянию на осень 2022 года в поврежденном или разрушенном жилье жили более 2,4 млн украинцев. Через портал "Дия" заявки на компенсацию оставили уже более 316 тыс. украинцев, однако список продолжает пополняться.

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Украинцам, которые остались без имущества из-за полномасштабного вторжения ВС РФ, предложат два вида компенсации: денежную и в виде жилищных сертификатов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Как будут выплачивать денежную компенсацию за разрушенное жилье

Ее получить только за частный или дачный дом. Для этих поступлений должен быть создан специальный счет. Порядок, определяющий механизм денежной компенсации, пока разрабатывается.

Для чего нужные жилищные сертификаты

В жилищных сертификатах будет показана оценочная стоимость разрушенного имущества. Для расчета будет использована специальная методика, в основе которой – стоимость жилья за м.кв.

Использовать сертификат можно будет в течение пяти лет для приобретения квартиры или частного дома как на первичном, так и на вторичном рынках. Населенный пункт для покупки жилья можно выбрать самостоятельно.

Как работает механизм выдачи компенсаций за разрушенное жилье

При местных администрациях будут созданы комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. От пострадавших украинцев нужны заявки, которые нужно подавать на рассмотрение членам комиссии. Подавать заявки можно через:

"Дию";

ЦНАПы;

нотариуса.

У комиссии есть 30 дней на то, чтобы обследовать объект и принять решение о компенсации.

Напомним, в октябре 2022 года сообщалось, что украинцам, которые остались без жилья из-за войны, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время.

Также напомним, что Украина собирается потребовать от России 300 млрд долларов компенсации за ущерб, полученный в ходе большого вторжения армии агрессора.