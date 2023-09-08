Дотянуть до зарплаты: новая услуга от украинских банков

Как сообщают СМИ, украинские банки предлагают своим клиентам получить деньги наперед, не ожидая стандартной даты выплаты зарплаты. Для этого в приложениях появилась новая функция.

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Два украинских банка ввели для своих клиентов новую функцию под названием "Зарплата наперед". Предложение довольно необычное для банковских продуктов, рассказывает PaySpace Magazine.

Как сообщается, первым новую функцию "Зарплата наперед" добавил в своем приложении "Банк Власний Рахунок" — после обновления в июле. Следующим похожую услугу ввел в своем приложении "Sense Bank". Ее название "Зарплата раньше".

Обе услуги имеют между собой общее и отличное. Если зарплата еще не пришла, а собственных средств уже не хватает и ссуда не является оптимальным решением, нововведения от банков позволяют получить деньги раньше, не ожидая даты выплаты, пишет интернет-издание.

По информации журналистов, не нужно оформлять новую карточку или счет. Также не надо обращаться в бухгалтерию, чтобы изменить реквизиты оплаты, поскольку это никоим образом не повлияет на сроки выплаты зарплаты. С юридической точки зрения, новая опция — это получение потребительского кредита.

Услугой "Зарплата раньше" могут воспользоваться клиенты, которые имеют зарплатную карту этого банка и получали на нее выплаты в течение последних трех месяцев. Банк установил лимит в новой опции на уровне 20 000 грн. Месячная комиссия за пользование суммами свыше 250 грн составит 100 грн. Клиент может получить средства с 25-го до 5-го числа месяца. Если же он не вернет деньги до завершения льготного периода, на них начислят 45% годовых.

В то же время, как рассказывается, услуга "Зарплата наперед" доступна только для "Перевершников" — так называют работников сети "Сильпо" в их холдинге. Воспользовавшись этим предложением, можно получить до 30% от собственной месячной зарплаты, но не более 10 000 грн. Комиссия составит 4% от полученной суммы. Предусмотрено автоматическое списание с зарплатной карты другого банка. Если это не произойдет (например, зарплата задержалась), будут предприняты дополнительные попытки списания. В случае неуплаты до конца месяца будут начислены дополнительные 4%. Такие же проценты начислят, если не будет погашения и в следующем месяце. В целом, говорится в материале, это составляет 48% годовых после льготного периода.

Напомним, 7 сентября стало известно, что правление Национального банка решило отнести АО "Укрстройинвестбанк" к категории неплатежеспособных. Причина: банк систематически нарушал требования регулятора.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) объявил о новых требованиях к осуществлению банками финансового мониторинга.