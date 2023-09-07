Новый банкрот: НБУ признал "Укрбудинвестбанк" неплатежеспособным

Правление Национального банка сегодня решило отнести АО "Укрбудинвестбанк" к категории неплатежеспособных. Причина: банк систематически нарушал требования регулятора.

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"Украинский Строительнно-Инвестицонный банк" 7 сентября 2023 года был признан Национальном банком Украины неплатежеспособным. В банке появится временная администрация, а управление финансовым учреждением возьмет на себя Фонд гарантирования вкладов физлиц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в категорию неплатежеспособных банк попал по нескольким причинам:

игнорирование замечаний по Плану мероприятий от Нацбанка;

отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния;

отказ Банком наладить свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных;

роста рисков относительно выполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

"После того, как АО "Укрбудинвестбанк" оказался в категории проблемных банков, финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности", — сказано в сообщении НБУ.

В пресс-службе регулятора объяснили, что проблемным банком "Укрбудинвестбанк" стал еще 4 августа, после того как финансовое учреждение проигнорировало требование НБУ ограничить некоторые операции.

В НБУ подчеркнули: отнесение банка "Укрбудинвестбанка" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен.

Также в Нацбанке говорят, что в связи со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX каждый вкладчик этого банка получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

По данным НБУ, главным акционером банка является Демьяненко Светлана Анатолиевна.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 августа продолжает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка "Конкорд". Также Фокус сообщал, что 18 августа в Офисе генерального прокурора Украины подготовили сообщение о подозрении российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского "Сенс банка" (бывший "Альфа-банк") Михаилу Фридману.