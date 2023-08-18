Вкладчикам ликвидированного банка "Конкорд" возвращают деньги: когда начнутся выплаты

Известно, что средства вкладчикам вернут в полном размере, включая проценты, начисленные по состоянию на конец 1 августа этого года.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 21 августа 2023 года начнет возмещать средства вкладчикам банка "Конкорд". Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что всем вкладчикам вернут все вложенные деньги и проценты, начисленными на конец дня 1 августа. Общая сумма средств, которые будут выплачены клиентам банка, составляет 639 млн грн.

Деньги можно получить в отделениях пяти банков-агентов:

Приватбанк;

"Пивденный";

ПУМБ;

Таскомбанк;

Укргазбанк.

Также у вкладчиков будет возможность забрать средства дистанционно. Еще сообщается, что в скором времени выплаты будут осуществляться также через "Дію".

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Отметим, что 15 августа в Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщали, что готовы вернуть средства каждому из вкладчиков банка.

"У Фонда есть средства, чтобы выплатить полную сумму возмещения всем вкладчикам", – сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Ольга Билай.

Почему банка "Конкорд" больше не существует?

В первый день августа 2023 года появилась информация, что Нацбанк Украины отзывает лицензию у коммерческого банка "Конкорд" и решил ликвидировать финучреждение.

Причина для такого решения — банк систематически нарушал украинское законодательство, о чем свидетельствует в частности штраф в размере 60,4 млн грн, назначенный банку Нацбанком в июле 2022 года (тогда банк обвинили в нарушении требований в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками и в ненадлежащем исполнении обязанности осуществлять изучение клиентов).

Лишив лицензии банк еще и оштрафовали на 400 тыс. грн за то, что все денежные переводы были без информации о получателях и отправителях денег.

Напомним, в октябре 2022 года банк пытался обжаловать в суде 60-миллионный штраф, наложенный Нацбанком. В Национальном банке объяснили, что оштрафовали банк из-за ненадлежащее изучения клиентов, которые воспользовались услугами финучреждения.

Как сообщал Фокус 18 августа, в Офисе генерального прокурора Украины подготовили сообщение о подозрении российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского "Сенс банка" (бывший "Альфа-банк") Михаилу Фридману.