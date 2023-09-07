Новий банкрут: НБУ визнав "Укрбудінвестбанк" неплатоспроможним

Правління Національного банку сьогодні вирішило віднести АТ "Укрбудінвестбанк" до категорії неплатоспроможних. Причина: банк систематично порушував вимоги регулятора.

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"Український Будівельно-Інвестиційний банк" 7 вересня 2023 року Національний банк України визнав неплатоспроможним. У банку з'явиться тимчасова адміністрація, а управління фінансовою установою візьме на себе Фонд гарантування вкладів фізосіб. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що до категорії неплатоспроможних банк потрапив із кількох причин:

ігнорування зауважень щодо Плану заходів від Нацбанку;

відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану;

відмова Банком налагодити свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних;

зростання ризиків щодо виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

"Після того, як АТ "Укрбудінвестбанк" опинився в категорії проблемних банків, фінансовий стан банку істотно погіршився, а менеджмент і власники не вжили належних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності", — йдеться в повідомленні НБУ.

У прес-службі регулятора пояснили, що проблемним банком "Укрбудінвестбанк" став ще 4 серпня, після того як фінансова установа проігнорувала вимогу НБУ обмежити деякі операції.

У НБУ наголосили: віднесення банку "Укрбудінвестбанку" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні стійкий і платоспроможний.

Також у Нацбанку кажуть, що у зв'язку з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX кожен вкладник цього банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

За даними НБУ, головним акціонером банку є Дем'яненко Світлана Анатоліївна.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 серпня продовжує виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку "Конкорд". Також Фокус повідомляв, що 18 серпня в Офісі генерального прокурора України підготували повідомлення про підозру російському олігарху, колишньому бенефіціарному власнику українського "Сенс банку" (колишній "Альфа-банк") Михайлу Фрідману.