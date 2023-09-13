Евросоюз собирается отменить санкции против трех российских бизнесменов — Reuters

По словам журналистов, в тройку, которую собираются исключить из списка, входят российский бизнесмен Григорий Березкин, миллиардер Фархад Ахмедов и бывший глава российской компании электронной коммерции Ozon Александр Шульгин.

Related video

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов, когда действие нынешних ограничительных мер истечет уже на этой неделе, 15 сентября. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, в тройку, которую собираются исключить из списка, входят российский бизнесмен Григорий Березкин, миллиардер Фархад Ахмедов и бывший глава российской компании электронной коммерции Ozon Александр Шульгин.

Издание пишет, что согласно официальному санкционному списку ЕС, Ахмедов задействован в российском нефтегазовом секторе, а Березкин, близкий к президенту России Владимиру Путину, задействован в ряде секторов, включая СМИ, инфраструктуру и энергетику.

В материале сказано, что западные правительства ввели масштабные экономические санкции, включая запрет на импорт российской нефти, против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Отмечается, что сопутствующие индивидуальные санкции включают запрет на поездки и замораживание активов, охватывающих около 1800 человек и организаций, которые считаются ответственными за войну или извлекают выгоду из нее. ЕС необходимо единогласие среди всех 27 стран-членов блока, чтобы ввести санкции, которые продлеваются каждые шесть месяцев.

Напомним, что 11 сентября Европейская Комиссия обнародовала рекомендации по оценке рисков обхода санкций и противодействия этому. Так, опубликована инструкцию для европейских предприятий, которая должна помочь им правильно определить, оценить и понять возможные риски обхода санкций и как этого избежать.