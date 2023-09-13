Євросоюз збирається скасувати санкції проти трьох російських бізнесменів — Reuters

За словами журналістів, до трійки, яку збираються виключити зі списку, входять російський бізнесмен Григорій Березкін, мільярдер Фархад Ахмедов і колишній глава російської компанії електронної комерції Ozon Олександр Шульгін.

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Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів, коли дія нинішніх обмежувальних заходів спливе вже цього тижня, 15 вересня. Про це пише видання Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, до трійки, яку збираються виключити зі списку, входять російський бізнесмен Григорій Березкін, мільярдер Фархад Ахмедов і колишній глава російської компанії електронної комерції Ozon Олександр Шульгін.

Видання пише, що згідно з офіційним санкційним списком ЄС, Ахмедов задіяний у російському нафтогазовому секторі, а Березкін, близький до президента Росії Володимира Путіна, задіяний у низці секторів, включно зі ЗМІ, інфраструктурою та енергетикою.

У матеріалі йдеться, що західні уряди запровадили масштабні економічні санкції, включно із забороною на імпорт російської нафти, проти Москви за повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Зазначається, що супутні індивідуальні санкції включають заборону на поїздки і заморожування активів, що охоплюють близько 1800 осіб і організацій, які вважаються відповідальними за війну або отримують вигоду з неї. ЄС необхідна одностайність серед усіх 27 країн-членів блоку, щоб запровадити санкції, які продовжуються кожні шість місяців.

Нагадаємо, що 11 вересня Європейська Комісія оприлюднила рекомендації щодо оцінки ризиків обходу санкцій та протидії цьому. Так, опубліковано інструкцію для європейських підприємств, яка має допомогти їм правильно визначити, оцінити та зрозуміти можливі ризики обходу санкцій і як цього уникнути.