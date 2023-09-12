"Падатимуть частіше": у РФ побільшає авіакатастроф, — Центр страткомунікацій

За даними відомства, аварійні посадки літаків у полях Росії будуть частішати, оскільки через санкції повітряні судна перебувають у незадовільному стані.

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Частота нещасних випадків, коли літаки здійснюють аварійні посадки в полях Росії, збільшуватиметься, оскільки санкції призводять до погіршення технічного стану повітряних суден. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Там нагадали, що країна-агресорка використовує літаки з країн Заходу для здійснення пасажирських перевезень. РФ фактично вводить цю авіатехніку у свій власний авіареєстр, незважаючи на те, що вона перебувала в лізингу в інших країн. Однак через санкції, накладені на російські авіалінії, ці літаки не можуть виконувати регулярні рейси в більшість міжнародних аеропортів і не проходять необхідне ліцензійне обслуговування та ремонт.

"Російські авіакомпанії самостійно розв'язують питання техобслуговування і ремонту, використовуючи неоригінальні (переважно іранські) запчастини і розбираючи на деталі літаки. Якість відповідна. Через відсутність належного обслуговування і ремонтів західні пасажирські літаки в російських авіапарках доведено до аварійного стану і ситуація постійно погіршується", — йдеться в повідомленні.

Таким чином Росія наражає своїх пасажирів на смертельну небезпеку, продовжуючи експлуатувати аварійні літаки.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Росії впав літак, власником якого був глава російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Відомо, що на борту перебували 10 осіб, усі вони попередньо загинули. У медіа написали, що повітряне судно збила ППО.

Російські ЗМІ та воєнкори, а також колабораціоніст Володимир Рогов підтверджують загибель унаслідок авіакатастрофи двох засновників ворожої ПВК — самого Пригожина і його "правої руки" Дмитра Уткіна.