Дизтоплива все меньше: почему миру грозит серьезный дефицит горючего

В то время как фьючерсы на нефть стремительно растут, цены на дизельное топливо в США установили рекорд за всю историю для этого времени года.

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Мировым нефтеперерабатывающим заводам все сложнее производить достаточное количество дизельного топлива. Поэтому открывает новый виток инфляции и лишает мировую экономику того, от чего зависит как промышленность, так и транспорт. Об этом сообщило 17 сентября агентство Bloomberg.

В то время как фьючерсы на нефть стремительно растут — в пятницу, 15 сентября в Лондоне баррель "черного золота" торговался по цене ниже 95 долларов, цены на дизельное топливо в США подскочили выше 140 долларов, достигнув самого высокого уровня для этого времени года. Европейский эквивалент взлетел на 60% с лета.

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Как отмечается в публикации, ситуация может еще больше усугубиться. Все потому, что Саудовская Аравия и Россия ограничили добычу нефти. А в начале сентября обе страны — лидеры альянса ОПЕК+ — объявили, что ограничения будут продлены до конца 2023 года, когда спрос на топливо обычно повышается.

Ограничение предложения грозит и экономическими последствиями. Например, резкое подорожание фьючерсов в США случилось в частности и потому, что топливо начали раскупать дальнобойщики.

"Дизельное топливо — это топливо для 18-колесных грузовиков, которые перевозят продукцию с завода на рынок, поэтому при скачке цен более высокие транспортные расходы перекладываются на плечи предприятий и потребителей", — рассказал директор по глобальному нефтесервису Rapidan Energy Group Клэй Сейгл.

Сложная ситуация сложилась для мирового нефтеперерабатывающего флота, который уже несколько месяцев страдает от недостаточного производства. Из-за аномально теплой температуры воздуха в Северном полушарии этим летом многие заводы работали медленнее, чем обычно, поэтому запасов на складах осталось не так много.

"В зимние месяцы может возникнуть дефицит на рынке, особенно дистиллятов. Нефтеперерабатывающие заводы с трудом справляются с этой задачей", — объяснил журналистам руководитель отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства Торил Босони.

По словам аналитика Goldman Sachs Group Inc Каллума Брюса, заводы вместо производства дизельного топлива производили авиационное топливо и бензин, спрос на которые резко возрос. Все это происходит после остановки менее эффективных заводов нефтепереработки, когда спрос на нефть упал до уровня Covid-19. Сейчас потребление восстанавливается, но многие нефтеперерабатывающие заводы уже не работают.

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Однако дефицит дизельного топлива еще может ослабнуть с наступлением прохладных зимних месяцев, когда погодные ограничения для НПЗ в целом снижаются. Тем не менее сохраняются опасения по поводу поставок из некоторых ключевых стран-экспортеров дизельного топлива.

Так, Россия уже заявила, что ограничит объемы поставок на мировые рынки. А в Китае недавно заработали новые квоты на экспорт топлива, однако трейдеры и аналитики в Азии считают, что запланированного объема будет недостаточно, чтобы справиться с напряженностью на рынке до конца года.

Тем временем цены на топливо в Украине стабильно растут с июля, когда правительство вернуло довоенные налоги. Так, по состоянию 15 сентября, как свидетельствуют данные Минфина, А 95 стоил 54,05 грн/л (+140 копеек относительно 14.08.2023), дизтопливо — 53,67 грн/л (+47 копеек), автогаз — 25,32 грн/л (+26 копеек).

Отметим также, что сейчас на рынке топлива действуют два фактора, которые могут повлиять на рост цен. Это спрос для выполнения осенних полевых работ в агросекторе, а также уровень цен на мировых рынках нефти