Компенсация на ремонт поврежденного жилья: украинцам увеличат сумму выплат

С сентября 2023 года сумма максимальной денежной поддержки на ремонт в многоэтажках для некоторых украинцев выросла до 350 тысяч гривен, а для владельцев частных домов – до 500 тысяч гривен.

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Украинское правительство решило увеличить для Харькова максимальную сумму государственной помощи, которую выделяют на ремонт поврежденного жилья в рамках программы "єВідновлення". Об этом сообщили 18 сентября в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета.

Так, в сентябре сумма максимальной денежной поддержки на проведение ремонтных работ в многоэтажках выросла до 350 тысяч гривен, а для владельцев частных домов – до 500 тысяч.

Важно

Компенсация за разрушенное войной жилье: заплатят ли украинцам за самостоятельный ремонт

В зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации ремонтные работы, которые понадобится провести для того, чтобы восстановить поврежденную недвижимость, делятся:

на ремонт категории "А" – рассчитанная сумма компенсации не превышает 200 тысяч гривен.

Ремонт категории "Б" – рассчитанная сумма компенсации составляет:

от 200 тысяч гривен до 350 тысяч гривен – для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме (если места общего пользования не повреждены);

от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен – для одноквартирных домов, в частности, обособленных жилых домов усадебного типа, сблокированных домов с отдельными квартирами, имеющих собственный вход с улицы, коттеджей и одноквартирных домов повышенной комфортности, домов усадебного типа, дачных и садовых.

Как получить помощь

Для этого украинцам нужно:

подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении "Дія";

открыть счет "єВідновлення" в банке (это можно сделать как через приложение банка-партнера, так и посетив его отделение);

подать электронное заявление на выплату через "Дію" или в бумажном виде — через Центр предоставления административных услуг или в органы соцзащиты населения;

дождаться звонка спецкомиссии, сформированной из представителей органа местного самоуправления;

разрешить осмотр имущества для установления суммы компенсации;

предоставить пакет документов, подтверждающий право собственности на жилье;

получить деньги на карточку "єВідновлення".

Деньги можно будет потратить на покупку стройматериалов и выполнение ремонта. На их освоение дается год.

Напомним, что на компенсацию в рамках "єВідновлення" могут рассчитывать все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Но в приоритете — участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и другие.

Важно

Компенсация на ремонт разрушенного жилья: какой алгоритм получения

Также напомним, что в Министерстве инфраструктуры 1 августа сообщили о выделении средств на мелкий ремонт помещений, поврежденных в результате войны. Пока речь идет о выделении 400 млн грн — это шестая часть от потребности, свидетельствуют данные, опубликованные министром Александром Кубраковым.