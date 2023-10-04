Решающее значение для войны: спор Украины и Польши выгоден только Путину, — Bloomberg

По словам журналистов, Брюссель должен сбалансировать свою поддержку украинцам с интересами всех государств-членов ЕС, однако перед европейскими чиновниками стоит очень трудная задача.

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Конфликт Польши и Украины не выгоден никому, кроме президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, экспорт имеет решающее значение для Украины, ведь напрямую влияет на ее способности вести оборонительную войну против России. В то же время, успех Киева также зависит от солидарности внутри Европейского Союза. Брюссель должен сбалансировать свою поддержку украинцам с интересами всех государств-членов ЕС.

Издание пишет, что реакция Польши на требование ЕС снять запрет на импорт украинского зерна показывает, что задача перед европейскими чиновниками стоит тяжелая. Варшава и Киев договорились перенести пограничный контроль по украинскому зерну, которое проходит через Польшу, в литовский порт Клайпеда.

"В краткосрочной перспективе у ЕС в сложившихся обстоятельствах нет иного выбора, кроме как предоставить больше прямых субсидий фермерам, терпящим убытки от украинского импорта. Хотя такие трансферты рискуют создать зависимость, ЕС уже давно признал, что экономические потрясения влияют на страны по-разному, и предоставил финансирование "солидарности", чтобы смягчить удар", — сказано в материале.

Сообщается, что в долгосрочной перспективе ЕС необходимо инвестировать, чтобы помочь Польше и другим странам модернизировать свои отстающие транспортные и складские мощности. Это облегчило бы некоторые проблемы с производственными мощностями, от которых пострадали фермеры, и помогло бы подготовиться к увеличению будущих торговых потоков по мере расширения ЕС.

В материале сказано, что Польше нужно помнить, что поддержка Украины также служит ее собственным экономическим интересам и безопасности.

Напомним, что эксперт-международник Вадим Трюхан рассказал Фокусу, что президенты Украины и Польши не могут встретиться. По его словам, У польского и украинского президентов было несколько возможностей встретиться за последние несколько недель, однако встреча так и не состоялась. Поляки взяли паузу — решили, что любой политический контакт, особенно на самом высоком уровне для них токсичен.