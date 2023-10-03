"Доверие пошатнулось": глава МИД Польши объяснил, почему не приехал на саммит в Киев

По мнению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, в отношениях Киева и Варшавы начинается "период спада", а его отказ посетить Украину является "частично выражением этого".

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не приехал на Совет ЕС по иностранным делам, который состоялся в Киеве. О причинах своего отсутствия дипломат рассказал в эфире Polsat News 2 октября.

Збигнев Рау отметил, что есть целый ряд причин, по котором ему не удалось посетить саммит. Одной из них стало состояние здоровья, однако основной причиной, по словам дипломата, является то, что в отношениях Киева и Варшавы начинается "период спада".

"Мое отсутствие является частично выражением этого", — объяснил Рау.

Министр также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он заявил, что тот факт, что украинский лидер перенес секторальный спор на международный форум, плохо сказался на отношениях между странами.

"Доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось", — сказал глава МИД Польши.

При этом глава МИД отметил, что у Польши и Украины есть общая цель, которая заключается борьбе с империализмом Российской Федерации.

Совет ЕС по иностранным делам: что известно

Напомним, 2 октября в Киеве началась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свое единство и сочувствие украинскому населению.

По данным "Европейской правды", почти все европейские министры прибыли в Киев лично. Исключением стали только три страны. Польшу в Киеве представлял замминистра иностранных дел Войцех Гервель, Латвию — госсекретарь Андрис Пелльс, в Венгрию — заместитель госсекретаря Жолт Бунфорд.

В рамках саммита представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил новый двусторонний пакет Европейского мирного фонда размером до 5 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине на 2024 год.

Кроме того, дипломаты всех 27 стран ЕС почтили память погибших украинских военнослужащих, возложив цветы к Стене памяти в Киеве.