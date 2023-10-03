"Довіра похитнулася": глава МЗС Польщі пояснив, чому не приїхав на саміт до Києва

На думку міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, у відносинах Києва і Варшави починається "період спаду", а його відмова відвідати Україну є "частково вираженням цього".

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Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау не приїхав на Раду ЄС із закордонних справ, яка відбулася в Києві. Про причини своєї відсутності дипломат розповів в ефірі Polsat News 2 жовтня.

Збігнєв Рау зазначив, що є ціла низка причин, через які йому не вдалося відвідати саміт. Однією з них став стан здоров'я, однак основною причиною, за словами дипломата, є те, що у відносинах Києва та Варшави починається "період спаду".

"Моя відсутність є частково вираженням цього", — пояснив Рау.

Міністр також прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Він заявив, що той факт, що український лідер переніс секторальну суперечку на міжнародний форум, погано позначився на відносинах між країнами.

"Довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м'яко кажучи, похитнулася", — сказав глава МЗС Польщі.

При цьому очільник МЗС зазначив, що Польща та Україна мають спільну мету, яка полягає у боротьбі з імперіалізмом Російської Федерації.

Рада ЄС із закордонних справ: що відомо

Нагадаємо, 2 жовтня в Києві розпочалася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ. Дипломати зібралися, щоб висловити свою єдність і співчуття українському населенню.

За даними "Європейської правди", майже всі європейські міністри прибули до Києва особисто. Винятком стали тільки три країни. Польщу в Києві представляв заступник міністра закордонних справ Войцех Гервель, Латвію — держсекретар Андріс Пелльс, Угорщину — заступник держсекретаря Жолт Бунфорд.

У межах саміту представник Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній пакет Європейського мирного фонду розміром до 5 мільярдів євро як військову допомогу Україні на 2024 рік.

Крім того, дипломати всіх 27 країн ЄС вшанували пам'ять загиблих українських військовослужбовців, поклавши квіти до Стіни пам'яті в Києві.