Самый большой получатель субсидий: в FT рассказали, что ждет Украину после вступления в ЕС

По словам журналистов, расширение ЕС и присоединение к нему новых стран приведет к увеличению бюджета блока на 256,8 млрд евро.

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После того как Украина станет членом Евросоюза, она может рассчитывать на 186 млрд евро субсидий из бюджета блока. Об этом пишет издание Financial Times.

Согласно подсчетам журналистов, расширение ЕС и присоединение к нему новых стран приведет к увеличению бюджета блока на 256,8 млрд евро. Это составляет приблизительно 21% роста по сравнению с текущим объемом.

Журналисты считают, что Украина, после присоединения к ЕС, станет самым большим получателем субсидий от блока. В первую очередь это коснется сферы сельского хозяйства. В этой сфере Украина потеснит Францию с первого места.

В материале говорится, что за семь лет Украина может получить 96,5 млрд евро от Совместной аграрной политики Евросоюза. Однако, если ЕС и согласится именно на такие выплаты, то это приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий для других членов блока примерно на 20%.

Также, как сообщается, у Украины будет право получить выплаты в размере 61 млрд евро из других фондов Европейского Союза.

Издание отметило, что вступление в ЕС – это не только шанс Украины на экономический рост, но и возможность увеличить свое политические влияние и расширить внутренние рынки.

Напомним, что глава МИД Германии Анналена Бербок 2 октября заявила, что Европейский Союз в ближайшем будущем будет стремиться к расширению своего влияния и наличия на территории от Лиссабона до Луганска. По ее словам, Украина способна проводить впечатляющие реформы на фоне ужасной российской агрессии, а союзники помогут ей в этом.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не станет "второсортным" членом ЕС. По его словам, Украина — это первосортное государство, и ничего, кроме первосортного членства, ее не устраивает.