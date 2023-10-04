Найбільший одержувач субсидій: у FT розповіли, що чекає на Україну після вступу до ЄС

За словами журналістів, розширення ЄС і приєднання до нього нових країн призведе до збільшення бюджету блоку на 256,8 млрд євро.

Related video

Після того як Україна стане членом Євросоюзу, вона може розраховувати на 186 млрд євро субсидій з бюджету блоку. Про це пише видання Financial Times.

Згідно з підрахунками журналістів, розширення ЄС і приєднання до нього нових країн призведе до збільшення бюджету блоку на 256,8 млрд євро. Це становить приблизно 21% зростання порівняно з поточним обсягом.

Журналісти вважають, що Україна, після приєднання до ЄС, стане найбільшим одержувачем субсидій від блоку. Насамперед це торкнеться сфери сільського господарства. У цій сфері Україна потіснить Францію з першого місця.

У матеріалі йдеться, що за сім років Україна може отримати 96,5 млрд євро від Спільної аграрної політики Євросоюзу. Однак, якщо ЄС і погодиться саме на такі виплати, то це призведе до скорочення сільськогосподарських субсидій для інших членів блоку приблизно на 20%.

Також, як повідомляється, в України буде право отримати виплати в розмірі 61 млрд євро з інших фондів Європейського Союзу.

Видання зазначило, що вступ до ЄС — це не тільки шанс України на економічне зростання, а й можливість збільшити свій політичний вплив і розширити внутрішні ринки.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 2 жовтня заявила, що Європейський Союз у найближчому майбутньому прагне до розширення свого впливу і наявності на території від Лісабона до Луганська. За її словами, Україна здатна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії, а союзники допоможуть їй у цьому.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не стане "другосортним" членом ЄС. За його словами, Україна — це першосортна держава, і нічого, крім першосортного членства, її не влаштовує.