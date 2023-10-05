Некоторым украинским беженцам в Чехии доступны специальные льготы: кто получит помощь

В рамках программы помощи украинские беженцы в Чехии бесплатно пользуются жильем и медицинским страхованием только 150 дней. А на дальнейшую поддержку от государства могут рассчитывать только некоторые категории граждан.

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Украинским беженцам, которые скрываются от войны за границей, Совет Европы продлил временную защиту до марта 2025 года. То есть украинцы смогут жить, работать, учиться и получать социальные выплаты в разных странах Европейского Союза. Так в Чехии, например, за некоторыми нашими соотечественниками сохранили специальные льготы, сообщает издание Proukrainu.blesk.cz.

Кто может пользоваться особыми льготами в Чехии

Как отмечается в публикации, по состоянию на начало сентября 2023 года в Чехии насчитывалось почти 70 тысяч украинских беженцев, которые относятся к уязвимым категориям. Свою уязвимость они подтвердили соответствующими документами.

Важно

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Это значит, что все эти люди могут рассчитывать на то, что государство оплачивает их проживание и предоставляет медицинское страхование не пять месяцев, а дольше. Уязвимыми гражданами в Чехии считаются:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет, обучающиеся в чешском вузе;

лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные;

лица старше 65 лет;

лица с инвалидностью и ухаживающие за ними;

зарегистрированные в центре занятости (для бесплатного медицинского страхования).

Этим гражданам Чехия предоставляет:

оплату медицинского страхования;

бесплатное жилье. При этом государство оплачивает проживание только уязвимого лица, например, ребенка. Остальные члены семьи после 150 дней пребывания в стране должны самостоятельно платить за свое проживание;

финансовую помощь в размере прожиточного минимума и после полугодичного пребывания в стране – 4 860 чешских крон (7 675 гривен), тогда как другие категории беженцев получают около 3 130 чешских крон (4 943 гривны);

взрослому человеку с инвалидностью — 7 290 чешских крон (11 513 гривен), ребенку с инвалидностью – 5 232 чешских крон (8 263 гривны).

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Напомним, в Литве выплатят украинским беженцам средства для аренды жилья, однако денежные выплаты получат не все. Также напомним, что в Германии беженцам собираются повысить размер базового пособия по безработице. Новые выплаты собираются утвердить в 2024 году.