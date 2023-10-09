Субсидии в Украине: в ПФУ рассказали, что нужно знать для назначения льгот

Пенсионный фонд следует сообщать об изменении состава зарегистрированных членов домохозяйства в жилом помещении в течение 30 дней. Жилищную субсидию назначают в соответствии с размером дохода лиц за прошлый календарный год.

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Во время отопительного сезона некоторые украинцы могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ее назначения учитываются среднемесячный совокупный доход член домохозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда в Telegram.

"Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год", — говорилось в сообщении.

Таким образом для расчета субсидии следует учитывать доход лиц:

за III и IV кварталы прошлого года, если субсидия назначается с начала неотопительного сезона;

за І и ІІ кварталы настоящего года, если субсидия назначается с начала отопительного сезона;

за два квартала, которые идут перед местом, идущим перед месяцем обращения за назначением субсидии, если она назначается не с начала отопительного или неотопительного сезонов.

Кроме этого, для назначения субсидии количество член домохозяйства определяется в начале месяца, с которого назначают выплату в соответствии с пунктом 24 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного постановлением Кабмина № 848 от 21.10.1995.

В случае, когда семья получает субсидию, а с регистрации сняли двух членов домохозяйства в октябре, то ее расчет в этом месяце еще осуществляется с учетом проживания пяти членов семьи. Для того, чтобы получать денежную помощь на трех человек с ноября, нужно предоставить новое заявление и декларацию в орган ПФУ.

Также лицо, которому назначена субсидия, должно в течение 30 дней уведомить орган ПФУ, занимающийся назначением субсидии, об изменении состава зарегистрированных членов домохозяйства в жилом помещении.

Напомним, право на получение субсидий имеют те, у кого расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Однако существует ряд категорий, которым могут отказать в назначении субсидии.

Экономист Олег Пензин рассказал Фокусу, что в следующем году может увеличиться количество желающих получить помощь от государства в виде субсидии, однако количество ее получателей может уменьшиться.