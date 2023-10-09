Главные реформы: в МВФ объяснили, какие нововведения помогут Украине в будущем

В Международном валютном фонде оценили прогресс Украины в выполнении обязательств по программе расширенного финансирования.

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Украина продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом в плане возвращения к довоенным экономическим политикам. При этом, как считает, глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, сейчас власть должна сосредоточиться на том, чтобы усилить возможности собирать доходы даже во время войны — как налоговые, так и таможенные. Все потому, что рано или поздно международная поддержка будет уменьшаться. Об этом он сказал 9 октября в интервью изданию "Новое время".

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Так, отвечая на вопрос журналиста о том, какие реформы являются критическими для Украины в плане сотрудничества с МВФ, сказал следующее:

"До конца этого года власти планируют запустить так называемую Национальную стратегию доходов. Все понимают: со временем и постепенно международная поддержка Украины будет уменьшаться, поэтому нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования", — рассказал он.

По его словам, когда закончится война, властям придется искать дополнительное финансирование для растущих соцрасходов.

"Поэтому руководству страны важно усиливать возможности возможностей собирать доходы — как налоговые, так и таможенные", — объяснил

Еще одним важным шагом для будущего Украины отметил планы правительства реструктуризировать внешний коммерческий долг. Это должно произойти в первой половине 2024 года и позволит сохранить публичный долг на постоянном уровне.

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Четырехлетняя расширенная программа финансирования была одобрена МВФ 31 марта 2023 года. Первый транш в размере 2,7 миллиарда долларов поступил в апреле, второй транш в сумме 890 миллионов долларов — в июне. Очередной транш должен поступить этой осенью, когда МВФ пересмотрит программу миссии. Стоимость общего пакета помощи оценивается в 115 миллиардов долларов.

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В целом правительство Украины рассчитывает, что в течение 2024 МВФ предоставит 5,4 миллиарда долларов. Причем стоимость кредитов МВФ увеличилась с 1% до 4,8% годовых, поскольку повысились ставки.

Напомним, в начале 2023 года в пресс-службе Министерства финансов заявляли, что одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы, является принятие законопроекта №8401, которым возвращаются довоенные налоги и проверки.