Головні реформи: у МВФ пояснили, які нововведення допоможуть Україні в майбутньому

У Міжнародному валютному фонді оцінили прогрес України у виконанні зобов'язань за програмою розширеного фінансування.

Related video

Україна продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом у плані повернення до довоєнних економічних політик. При цьому, як вважає голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, зараз влада має зосередитися на тому, щоб посилити можливості збирати доходи навіть під час війни — як податкові, так і митні. Усе тому, що рано чи пізно міжнародна підтримка буде зменшуватися. Про це він сказав 9 жовтня в інтерв'ю виданню "Новое время".

Важливо

Держборг України стрімко зростає: чи стане він загрозою для України

Так, відповідаючи на запитання журналіста про те, які реформи є критичними для України в плані співпраці з МВФ, сказав таке:

"До кінця цього року влада планує запустити так звану Національну стратегію доходів. Усі розуміють: з часом і поступово міжнародна підтримка України зменшуватиметься, тому потрібно розвивати власні внутрішні ресурси для самофінансування", — розповів він.

За його словами, коли закінчиться війна, владі доведеться шукати додаткове фінансування для зростаючих соцвитрат.

"Тому керівництву країни важливо посилювати можливості можливостей збирати доходи — як податкові, так і митні", — пояснив

Ще одним важливим кроком для майбутнього України зазначив плани уряду реструктуризувати зовнішній комерційний борг. Це має відбутися в першій половині 2024 року і дасть змогу зберегти публічний борг на сталому рівні.

Співпраця України з МВФ: що відомо про нову програму

Чотирирічна розширена програма фінансування була схвалена МВФ 31 березня 2023 року. Перший транш у розмірі 2,7 мільярда доларів надійшов у квітні, другий транш у сумі 890 мільйонів доларів — у червні. Черговий транш має надійти цієї осені, коли МВФ перегляне програму місії. Вартість загального пакета допомоги оцінюють у 115 мільярдів доларів.

Важливо

"Кинули МВФ": нардеп заявив про "підміну" тексту закону Ради, який відновив перевірки бізнесу

Загалом уряд України розраховує, що протягом 2024 року МВФ надасть 5,4 мільярда доларів. Причому вартість кредитів МВФ збільшилася з 1% до 4,8% річних, оскільки підвищилися ставки.

Нагадаємо, на початку 2023 року у пресслужбі Міністерства фінансів заявляли, що одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми, є ухвалення законопроєкту №8401, яким повертаються довоєнні податки та перевірки.