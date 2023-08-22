"Кинули МВФ": нардеп заявив про "підміну" тексту закону Ради, який відновив перевірки бізнесу

Міжнародний валютний фонд сформулював чотири пункти, які стосувались певних аспектів економічного життя в Україні. Нардепи формально ніби виконали вимоги, але в останній момент внесли зміни у закон, приховавши ці зміни від МВФ.

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Народний депутат та перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів Ярослав Железняк повідомив, що Україна, схоже, не виконала одного з чотирьох "структурних маяків", які входили до вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). При чому стверджує, що це зробили самовільно та в останню хвилину. Про це він написав у Telegram-каналі.

Железняк прокоментував прийняття законопроєкту №8401, який вносив зміни у Податковий кодекс. При чому текст змін узгоджувався з МВФ і стосувався повернення перевірок для українського бізнесу, які були призупинені через введення воєнного стану.

Зокрема, нардеп нагадав, що в узгодженому з фондом тексті йшлось про те, що повертають перевірки для великих компаній. Однак після того, як ця частина отримала підтримку МВФ, були внесені певні зміни, а нового узгодження не провели.

Політик зазначив, що урядовці — Кабмін, Міністерство фінансів, Верховна Рада — заперечували проти самовільної зміни тексту. Натомість на цьому наполягав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Ситуація складалась наступним чином: "Була зустріч у Раді: Премʼєр, керівництво Ради, Міністр фінансів, заступник ОП та представники всіх фракцій. І там в останню мить Ростислав Шурма запропонував виключити частину редакції по перевірках".

Подібні дії нардеп назвав "кидком МВФ" і перелічив можливі наслідки. По-перше, фонд може просто не зарахувати один з чотирьох структурних маяків, вказані у Меморандумі. По-друге, у майбутньому увага до усієї діяльності законотворців та уряду буде ще більш прискіплива та вимоглива. Також він прогнозує, що урядовці можуть спробувати у терміновому порядку внести потрібні зміни. Однак все вноситиметься поспіхом, тому — помилками: "враховуючи, що вже кінець серпня, а по цьому ніхто ще пальцем не поворухнув, то буде далі, як завжди: в останню мить кинуть найгірший текст, написаний на коліні, і "голосуй — або смерть".

Нардепи, які віддали 239 голосів за законопроєкт №8401 також отримали порцію критики. Їм нагадали, що підтримка цього закону вимагалась МВФ і тепер вони, як "куми, які безкоштовно щось наїлися".

Зазначимо, у картці законопроєкту на порталі Верховної Ради розміщено текст, завізований спікером Русланом Стефанчуком. У документі вказано, що скасовуються позапланові перевірки Державної податкової служби, але за деякими винятками. Виняток — інформація про існуючи порушення та перевірки певних видів підприємницькі діяльності (торгівлі підакцизними товарами, ігрового бізнесу, деяких видів фінансових послуг того).

Законопроєкт №8401 - фрагмент тексту Фото: Скриншот

У тексті Меморандуму, який уряд України уклав з МВФ, перелічено чотири важливі пункти, які Железняк назвав "структурними маяками". Перший з цих пунктів — "заходи для податкової та митної адміністрацій".

МВФ - чотири важливі вимоги до уряду України Фото: Скриншот

Законопроєкт 8401 про скасування перевірок: реакції

На сайтах та у соцмережах органів влади України поки що немає реакцій на заяву Железняка. Зокрема, на сайті Мінфіну пишуть про кредитну програму 5-7-9 для малого та середнього бізнесу і про кошти, виділену на допомогу дітям. На "Урядовому порталі" опублікували результати селф-скринінгу рішень, які повинні бути узгоджені з законодавством ЄС. Данило Гетманцев, голова комітету з фінансів, опублікував коментар щодо надприбутків банків. Крайній допис заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми — про особливості використання земельних ділянок.

На порталі МВФ також немає реакції щодо законопроєкту 8041: у крайньому звіті за 7 липня 2023 року вказано про потребу у спеціальних заходах для покращення фінансової стабільності.

Нагадуємо, згідно з новаціями у законодавстві, Державна податкова інспекція отримала право відновити перевірки підприємців, які займаються певними видами бізнесу: старт перевірок 1 серпня. Крім того, з 1 жовтня відновлюються покарання за порушення у використанні РРО: податкова перелічила ситуація, при яких будуть скарати.