Банки, АЗС та гральний бізнес: кого перевірить податкова до кінця 2023 року
В Україні в перший день літа 2023 року відновили перевірки компаній і підприємців, а в податковій службі вже визначилися, кого саме перевірятимуть.
Державна податкова служба України запланувала перевірити 1019 компаній і 256 фізичних осіб до кінця 2023 року. Про це повідомляють на платформі "Опендатабот".
Так, податківці перевірять 896 компаній, що займаються підакцизним товаром, таким як алкоголь, тютюн, бензин. Перевіряти, наприклад, будуть:
- ОККО;
- Socar;
- "Карлсберг Україна";
- "Укртранснафта" та ін.
Під увагу податкової потраплять також 94 фінансові структури, включно з 15 банками і 19 страховими компаніями. Не обійдуть стороною і гральний бізнес — 17 компаній із цієї галузі теж під контролем податкової.
Серед банків, у яких до кінця року податкова проведе перевірки, такі:
- "Схід";
- "Укргазбанк";
- "Альянс";
- Банк інвестицій та заощаджень;
- "Глобус";
- "Український капітал".
- Український будівельно-інвестиційний банк;
- "Дойчебанк";
- "Альтбанк";
- "Перший інвестиційний банк";
- РВС Банк.
Нагадаємо, що планові та позапланові перевірки в Україні повернули з 1 серпня 2023 року. Як пояснила Фокусу 6 липня 2023 року головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS Наталія Бута, поновлюються, зокрема, проведення документальних перевірок:
- на звернення платника податків;
- у частині позапланових перевірок СГД, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;
- з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які провадять свою діяльність через відокремлені підрозділи, зокрема, постійні представництва;
- перевірки (планові та позапланові) осіб, які провадять діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;
- у частині контролю за трансфертним ціноутворенням;
- позапланові перевірки СГД, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та валютної виручки за експортними операціями;
- документальні перевірки у разі припинення діяльності.
Раніше Фокус розповідав, що підвищення акцизу і повернення ПДВ на паливо вже призвело до зростання цін на бензин, дизель і автомобільний газ.