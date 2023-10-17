512 "за": в ЕП подавляющим большинством согласовали создание Украинского фонда мира на 50 млрд евро

По информации Европарламента, новый механизм обеспечения финансовой помощи Украине должны принять как можно скорее из-за окончания срока действия нынешней процедуры предоставления средств.

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Европейский парламент (ЕП) во вторник, 17 октября, поддержал предложения комиссий по созданию Украинского фонда мира в первом чтении. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕП на официальном сайте.

На пленарном заседании, которое состоялось в Страсбурге, это решение было принято подавляющим большинством — за эту инициативу отдали голоса 512 евродепутатов, 45 выступили "против", а 63 воздержались.

При этом, как отмечается в сообщении, депутаты ЕП проголосовали именно за усовершенствованное предложение о выделении 50 миллиардов евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.

"Депутаты Европарламента призывают усилить демократическую подотчетность в рамках механизма и призывают Украину сохранить многопартийный характер своего демократического государственного устройства и согласовать требования членства в ЕС", — говорится в релизе.

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Украинский фонд мира — что известно

Еврокомиссия 20 июня этого года предложила создать для Украины специальный механизм, с помощью которого Украине будут предоставлены гранты и займы на сумму до 50 миллиардов евро на период до 2027 года.

Этот механизм должен заменить имеющуюся текущую поддержку Украине со стороны Евросоюза, которая действовала через Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества — Глобальная Европа (NDICI) и Программу макроэкономической финансовой помощи (MFA+). Срок действия упомянутого механизма заканчивается в конце 2023 года.

Кроме того, Украина также получит средства от Инструмента предвступительной помощи (IPA).

При этом евродепутаты настаивают на скорейшем утверждении нового механизма предоставления помощи Украине в рамках пересмотра бюджета. Причина такой настойчивости заключается в том, что никакой помощи стране после 2023 года пока не предусмотрено.

"Механизм для Украины является частью пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза, который необходимо скорректировать, поскольку он уже значительно истощен из-за многочисленных кризисов, с которыми ЕС столкнулся с 2021 года", — говорится в релизе ЕП.

Чтобы получить финансирование размером 50 миллиардов евро, Украине необходимо представить план восстановления, который должен содержать направления инвестирования, механизм внедрения реформ, связанных с интеграцией Украины в ЕС.

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Напомним, Фокус писал, что 12 сентября стало известно: Европарламент принял закон, который стимулирует оборонные закупки для Украины и Молдовы. Депутаты ЕП проголосовали за укрепление оборонной промышленности Евросоюза путем осуществления совместных закупок. Этот финансово-правовой инструмент позволит расширить поддержку Украины и Молдовы.

Кроме того, Фокус сообщал, что в июле депутаты Европарламента опубликовали новые требования к Международному уголовному суду. Парламентарии призвали судебную инстанцию привлечь к ответственности Александра Лукашенко за его пособничество режиму Путина в агрессивной войне РФ против Украины.