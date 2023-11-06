В мире растет спрос на растительные бургеры: развивают ли в Украине такое производство

Еще несколько лет назад казалось, что "веганское мясо" не в состоянии заинтересовать широкий круг потребителей, но сейчас мировой рынок мясных альтернатив на растительной основе растет быстрыми темпами. Прогнозы на будущее не менее оптимистичны: к 2032 году рынок увеличится почти в четыре раза до 19,1 млрд долларов.

Related video

В последние довоенные годы украинский рынок "веганского мяса" также стремительно рос — примерно вдвое ежегодно. Сейчас он очень деформирован войной, более реальные тенденции можно наблюдать в Европе и США. Однако, по мнению экспертов, несмотря на все вызовы в результате войны, Украина в этой сфере не отстает. Об этом пишет Фокус в своем новом материале: "Следующая ступенька эволюции? Как растительные бургеры завоевывают "мясную территорию".

Есть мясо или нет? Это сознательный выбор каждого.

Веганское мясо — это тип пищевого продукта, который имитирует вкус и текстуру традиционного мяса животного происхождения, но полностью состоит из ингредиентов растительного происхождения. Веганские мясные продукты изготавливаются из различных комбинаций белков, жиров и других растительных ингредиентов. По данным аналитиков, в 2022 году наибольшую долю рынка занимал сегмент говядины. Такое доминирование можно объяснить тем, что говядина является основным продуктом питания во всем мире, что делает ее основным направлением веганского мяса растительного происхождения.

В 2022 году наибольшую долю альтернативного рынка занимал сегмент говядины

Драйверами рынка эксперты называют несколько факторов.

Проблемы благополучия животных. Многие потребители выступают против того, что животных выращивают и забивают для еды. Мясо растительного происхождения дает возможность насладиться вкусом и текстурой мяса, не нанося вреда животным.

Многие потребители выступают против того, что животных выращивают и забивают для еды. Мясо растительного происхождения дает возможность насладиться вкусом и текстурой мяса, не нанося вреда животным. Экологические проблемы. Животноводство является основным фактором изменения климата. Мясо растительного происхождения значительно меньше влияет на окружающую среду, что делает его привлекательным вариантом для потребителей, которые заботятся о планете.

Животноводство является основным фактором изменения климата. Мясо растительного происхождения значительно меньше влияет на окружающую среду, что делает его привлекательным вариантом для потребителей, которые заботятся о планете. Проблемы со здоровьем. Потребители все больше осознают риски для здоровья, связанные с употреблением слишком большого количества красного мяса, таких как болезни сердца, инсульт, онкология. Растительная пища рассматривается как более здоровая альтернатива, потому что в ней меньше насыщенных жиров и холестерина.

Потребители все больше осознают риски для здоровья, связанные с употреблением слишком большого количества красного мяса, таких как болезни сердца, инсульт, онкология. Растительная пища рассматривается как более здоровая альтернатива, потому что в ней меньше насыщенных жиров и холестерина. Изменение потребительских предпочтений. Потребители становятся более открытыми для того, чтобы пробовать новые продукты и экспериментировать с различными блюдами.

От употребления мяса отказался каждый девятый украинец

В Украине популярность веганских блюд также растет с каждым годом. Социологическое исследование Киевского международного института социологии, проведенное в октябре 2020 года, показало: 11% населения страны, или более 4,5 млн, уже отказались от употребления мяса, а 2% не употребляют никаких продуктов животного происхождения. К тому же каждый третий отметил, что заинтересован в растительных альтернативах мяса, а 27% сообщили, что в последнее время стали употреблять меньше продуктов животного происхождения, руководствуясь собственным сознательным выбором. В целом готовность потреблять растительные альтернативы в случае их доступности и идентичности на вкус выразили две трети украинцев.

Важно

Усидеть на двух стульях. Ученые считают, что будущее Земли зависит от наполовину веганов

Игроки рынка мясных альтернатив на растительной основе с выводами социологов согласны. По словам владельца компании VEGETUS Алексея Гонского, количество потребителей альтернативных продуктов растет с каждым годом. "Уже к 2030 году структура нашего питания изменится в сторону растительных продуктов, — считает эксперт, — Все люди на соевые бургеры, конечно, не перейдут, но появится немало продуктов на растительной основе. Многие из них будут с мясным вкусом, но не обязательно".

Некоторые считают, что мир ищет возможности заменить мясо на растения вследствие бедности и желания сэкономить, но Алексей Гонский видит это по-другому. "Мы не замещаем что-то, а обогащаем рацион. Сегодня спектр пищевых возможностей значительно расширился, возникают новые продукты со свойствами, направленными на здоровье (например, для больных), на быстрое восстановление энергетического потенциала (например, для военных) и тому подобное. Современные технологии дают нам сырье растительного происхождения, которое очень богато по своим функциональным возможностям", — отметил Гонский в комментарии Фокусу.

Уже к 2030 году структура нашего питания изменится в сторону растительных продуктов Фото: УНИАН

То есть, подытожил эксперт, создавать новую еду — это не только печатать на принтере новые структуры, но и моделировать продукты под задачу — от лечения до создания определенного настроения, от восстановления сил до продления жизни. И хотя все это задачи будущего, уже сейчас можно уверенно говорить, что для украинских компаний в этой сфере есть место в завтрашнем дне.

Напомним, из семи продуктов, которые дорожали в этом году в Украине самыми высокими темпами, четыре позиции занимает мясо — свинина, говядина, куриное филе и тушки птицы.

Как ранее сообщал Фокус, производитель продуктов питания Revo Foods начал продажу в супермаркетах Вены особого филе лосося, распечатанного на пищевом 3D-принтере из белков грибов.