В Украине вырастут зарплаты: правительство улучшило прогноз

Заработную плату повысят на 10,1%, а не на 5,2%, как планировали ранее.

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Кабинет министров изменил прогноз роста реальной заработной платы в Украине в 2023 и 2024 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2024 год, подготовленного ко второму чтению.

Минэкономики утверждает, что в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников (брутто) составляла 14 847 гривен, тогда как скорректированная на уровень потребительских цен она сократились на 11,9%.

2023 год показал, что номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 18 527 гривен, а номинальная зарплата, скорректированная на инфляцию, вырастет на 10,1%. Отметим, что в прогнозе к первому чтению проекта госбюджета Минэкономики зарплата должна была вырасти лишь на 5,2%.

"Учитывая меньшую ожидаемую потребительскую инфляцию, прогноз изменения реальной заработной платы повышен с "плюс" 5,2 процента до "плюс" 10,1 процента. Показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении был скорректирован в сторону увеличения до 18 527 гривен (на 409 грн больше по сравнению с первым чтением)", — говорится в пояснительной записке.

Также в правительстве ожидают дальнейшего роста зарплат в Украине и в 2024 году. Номинальная среднемесячная зарплата (брутто) должна составить 21 809 гривен, а номинальная зарплата, скорректированная на инфляцию, вырастет на 8,5%. В предыдущем прогнозе ожидаемый рост на 6,0%.

Напомним, 25 октября в Министерстве финансов объяснили, что крупнейшим источником финансирования госбюджета в 2023 году остается макрофинансовая помощь от ЕС - 16,2 миллиарда долларов.

Как сказал экс-член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран в интервью Фокусу, из-за войны в Украине возникли серьезные трудности с экономикой, однако в следующем году ситуация, возможно, улучшится. Поэтому и финансовое положение украинцев уже в 2024 году может стать лучше.

Напомним о прогнозе по курсу доллара до конца года. Виталий Шапран 2 ноября рассказал, чего ожидать украинцам.