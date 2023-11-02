Финансовое положение украинцев в 2024 году может стать лучше: эксперт назвал причины (видео)

По словам экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, малому бизнесу, который нуждается в финансировании, в следующем году необходимо обратить внимание на льготные программы.

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Из-за войны в Украине трудности с экономикой, однако в следующем году ситуация может немного улучшиться. На эту тему высказался экс-член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран в интервью Фокусу.

По его словам, финансовое положение украинцев уже в 2024 году может стать лучше. Связано это со снижением учетной ставки и льготными программами. Какая-то часть улучшений дойдет и до народа, но это не будет как в США, когда Центральный банк только собрался снизить ставку, а рынок уже отреагировал.

"Нужно присматриваться к различным льготным программам финансирования, для малого бизнеса их сейчас очень много", — заявил Виталий Шапран.

Это подойдет для тех предпринимателей, которые сейчас пытаются найти дополнительное финансирование для своего бизнеса. Экс-член Совета НБУ отметил, что льготные программы отлично подойдут для таких случаев, в том числе и государственные, которые будут дальше работать.

К слову, отдельно в интервью Фокусу Виталий Шапран рассказал о том, может ли Запад списать часть внешнего, который во время войны лишь продолжает увеличиваться.

Экс-член Совета НБУ заявил, что такие случаи уже были в истории и недавно Запад списал долги самых бедных стран мира. Это вполне приемлемая практика, но, Украине нужно не это.

"Я бы хотел расставить акцент на другом. Нам не нужно просить наших партнеров списывать государственный долг. Нам нужно, чтобы нам вернули то, что украли россияне. В принципе, за счет тех активов, которые заморожены в США, Европейского союза, Великобритании, Японии, Швейцарии, там более, чем достаточно", — заявил Виталий Шапран.

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Напомним, 2 ноября эксперт рассказал, что будет с долларом до конца года. По словам экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, Украина имеет большой государственный долг, который в условиях войны продолжает расти. Соответственно, нельзя допускать девальвации гривны, ведь это приведет к глобальным последствиям.