В Україні зростуть зарплати: уряд покращив прогноз

Заробітну плату підвищать на 10,1%, а не на 5,2%, як планували раніше.

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Кабінет міністрів змінив прогноз зростання реальної заробітної плати в Україні у 2023 та 2024 роках. Про це зазначено у пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2024 рік, підготовленого до другого читання.

Мінекономіки стверджує, що у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (брутто) становила 14 847 гривень, тоді як скорегована на рівень споживчих цін вона скоротилися на 11,9%.

2023 рік показав, що номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 18 527 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 10,1%. Зазначимо, що в прогнозі до першого читання проєкту держбюджету Мінекономіки зарплатня мала зрости лише на 5,2%.

"Враховуючи меншу очікувану споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з "плюс" 5,2 відсотка до "плюс" 10,1 відсотка. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень (на 409 грн більше порівняно із першим читанням)", — йдеться в пояснювальній записці.

Також в уряді очікують на подальше зростання зарплат в Україні і у 2024 році. Номінальна середньомісячна зарплата (брутто) має становити 21 809 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 8,5%. У попередньому прогнозі очікуване зростання на 6,0%.

Нагадаємо, 25 жовтня у Міністерстві фінансів пояснили, що найбільшим джерелом фінансування держбюджету у 2023 році залишається макрофінансова допомога від ЄС — 16,2 мільярда доларів.

Як сказав ексчлен Ради Національного банку України (НБУ) Віталій Шапран в інтерв'ю Фокусу, через війну в Україні виникли неабиякі труднощі з економікою, проте наступного року ситуація, можливо, покращиться. Тож і фінансове становище українців уже 2024 року може стати кращим.

Нагадаємо про прогноз щодо курсу долара до кінця року. Віталій Шапран 2 листопада розповів, чого очкувати українцям.