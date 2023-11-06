Стабильность или шок: в НБУ оценили, как гибкий курс повлиял на валютный рынок

Валютный рынок Украины продолжает адаптироваться к нововведениям Национального банка. Регулятор считает, что сохранение устойчивости валютного рынка будет положительно влиять на курсовые и инфляционные ожидания.

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Ситуация на валютном рынке в Украине после того, как Национальный банк 3 октября ввел гибкий курс, оставалась устойчивой. Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, сообщила 6 ноября пресс-служба НБУ.

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"Повышенный спрос на валюту ожидаемо наблюдался в первые два дня действия нового режима, однако валютные и вербальные интервенции НБУ минимизировали курсовые колебания, и спрос стабилизировался", — сказано в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что валютный рынок продолжает адаптироваться к новым условиям:

курс умеренно колеблется в обе стороны;

объемы и сальдо клиентских операций постепенно возвращаются на уровень предыдущих месяцев;

интервенции НБУ сокращаются.

"За несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках. Сохранение устойчивости валютного рынка будет положительно влиять на курсовые и инфляционные ожидания", — отметили в регуляторе.

В то же время риски для курсовой устойчивости, а соответственно и для ценовой динамики в условиях войны остаются. Как отмечают в НБУ, приостановка "зернового коридора" и серьезный ущерб портовой инфраструктуры из-за российских обстрелов, уже привели к сокращению валютных поступлений в Украину. Если Россия продолжит свои террористические атаки против логистических маршрутов, то экспорту будет нанесен еще больший ущерб.

"Обострилась и проблема с задержками возврата валютной выручки отдельными экспортерами. Кроме того, в последние месяцы ослабла ритмичность поступления международной помощи. То, что эти риски пока не реализовались в полном объеме, не свидетельствует, что при принятии монетарных решений их нужно оставлять без внимания", – отмечается в сообщении.

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Напомним, Нацбанк снизил уровень учетной ставки с 20% до 16%. Правило начало действовать с 27 октября. При этом в НБУ оставили процентные ставки по своим операциям с банками без изменений.

по трехмесячным депозитным сертификатам ставка будет соответствовать "учетной ставке + 4 процентных пункта" (20%);

по кредитам рефинансирования — "учетной ставке + 6 процентных пунктов" (22%).

Также напомним, что 2 ноября эксперт рассказал, что будет с долларом до конца года. По словам экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, у Украины есть большой государственный долг, который в условиях войны продолжает возрастать. Соответственно, нельзя допускать девальвации гривны, ведь это приведет к глобальным последствиям.