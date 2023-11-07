Пенсионеры в Украине могут получать на 1000 грн больше: как оформить надбавку

Согласно законодательству, получить дополнительные выплаты могут те пенсионеры старше 80 лет, проживающие в одиночку, нуждаюся в постоянном уходе по состоянию здоровья или оформившие пенсию по возрасту.

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Пенсионеры в Украине имеют возможность получать вполне существенную дополнительную выплату – ее размер составляет 837 грн. Впрочем, претендовать на нее могу не все – лишь те, кто соответствует определенным условиям. Об этом сообщает Постановление Кабмина № 261.

Отмечается, что для того чтобы получить надбавку, пенсионеру необходимо соответствовать одному из четырех следующих условий:

быть старше 80 лет,

проживать в одиночку;

нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

При этом важно подчеркнуть, что украинцы, получающие пенсии по инвалидности, не имеют права претендовать на данную надбавку. Кроме того, состояние здоровья, требующее постоянного ухода, должно быть подтверждено медицинскими документами.

Какие нужно собрать документы для получения надбавки

Для получения надбавки необходимо подать заявление и приложить к нему следующие документы:

заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

ИНН;

выписку от Пенсионного фонда, удостоверяющую, что пенсионеру не выплачивают в текущий момент надбавки по уходу к пенсии.

У части украинцев могут забрать пенсию

Важно отметить, что некоторым украинским пенсионерам грозит прекращение выплат пенсий. Например, если на пенсионном счете в течение 180 дней (6 месяцев) не проводится карточных операций, начисления могут быть приостановлены. Пересмотр и восстановление выплат возможно лишь после успешной процедуры соответствующей идентификации.

Как объяснила замминистра социальной политики Дарья Марчак, такой механизм необходим для оптимизации денег плательщиков Единого социального взноса. При этом она подчеркнула:

такая практика не нова – и осуществляется уже на протяжении нескольких лет;

прекращение выплат не означает их полной отмены – пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда, но просто не перечисляется на карту человека.

Как можно возобновить пенсионные выплаты

Для прохождения идентификации и восстановления пенсионных выплат, необходимо выполнить следующие шаги:

обратиться в Пенсионный фонд или банк;

пройти видеоидентификацию Пенсионным Фондом;

отправить письмо Пенсионному Фонду;

с помощью портала "Дія. Підпис".

После успешной идентификации и завершения процедуры, пенсионные выплаты могут быть восстановлены.

Если пенсионер находится за границей, ему следует обратиться в местное консульство Украины. Консульство предоставит необходимую информацию и рекомендации относительно процедуры идентификации и восстановления пенсионных выплат.

Ранее Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более чем 6 месяцев.

Напомним также, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.