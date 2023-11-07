Пенсіонери в Україні можуть отримувати на 1000 грн більше: як оформити надбавку

Згідно із законодавством, отримати додаткові виплати можуть ті пенсіонери віком від 80 років, які проживають на самоті, потребують постійного догляду за станом здоров'я або оформили пенсію за віком.

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Пенсіонери в Україні мають можливість отримувати цілком суттєву додаткову виплату — її розмір становить 837 грн. Утім, претендувати на неї можуть не всі — лише ті, хто відповідає певним умовам. Про це повідомляє Постанова Кабміну № 261.

Зазначається, що для того, щоб отримати надбавку, пенсіонеру необхідно відповідати одній із чотирьох таких умов:

бути старшим за 80 років,

проживати поодинці;

потребувати постійного догляду за станом здоров'я;

отримувати пенсію за віком.

При цьому важливо підкреслити, що українці, які отримують пенсії по інвалідності, не мають права претендувати на цю надбавку. Крім того, стан здоров'я, що вимагає постійного догляду, має бути підтверджено медичними документами.

Які потрібно зібрати документи для отримання надбавки

Для отримання надбавки необхідно подати заяву та додати до неї такі документи:

висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду;

паспорт;

ІПН;

виписку від Пенсійного фонду, яка засвідчує, що пенсіонерові не виплачують наразі надбавки з догляду до пенсії.

У частини українців можуть забрати пенсію

Важливо зазначити, що деяким українським пенсіонерам загрожує припинення виплат пенсій. Наприклад, якщо на пенсійному рахунку протягом 180 днів (6 місяців) не проводиться карткових операцій, нарахування можуть бути припинені. Перегляд і відновлення виплат можливе лише після успішної процедури відповідної ідентифікації.

Як пояснила заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак, такий механізм необхідний для оптимізації грошей платників Єдиного соціального внеску. При цьому вона підкреслила:

така практика не нова — і здійснюється вже протягом кількох років;

припинення виплат не означає їх повного скасування — пенсія акумулюється на рахунках Пенсійного фонду, але просто не перераховується на картку людини.

Як можна відновити пенсійні виплати

Для проходження ідентифікації та відновлення пенсійних виплат, необхідно виконати такі кроки:

звернутися до Пенсійного фонду або банку;

пройти відеоідентифікацію Пенсійним Фондом;

надіслати лист Пенсійному Фонду;

за допомогою порталу "Дія. Підпис".

Після успішної ідентифікації та завершення процедури, пенсійні виплати можуть бути відновлені.

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, йому слід звернутися до місцевого консульства України. Консульство надасть необхідну інформацію та рекомендації щодо процедури ідентифікації та відновлення пенсійних виплат.

Раніше Фокус писав, що виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більш ніж 6 місяців.

Нагадаємо також, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.