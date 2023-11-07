Заработать не получится: как в Москве спровоцировали снижение цен на нефть

По мнению аналитиков, рынки продолжают ожидать, как долго Саудовская Аравия и Россия будут готовы сдерживать добычу "черного золота".

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Решение Саудовской Аравия и России о дополнительном сокращении поставок и добычи нефти до конца 2023 года не спровоцировало серьезных колебаний цен на "черное золото" на мировых рынках. Об этом пишет агентство Reuters.

Так, утром 7 ноября 2023 года цена на нефть Brent снизилась на 92 цента — до 84,26 долларов за баррель, немного восстановившись после падения на 1 доллар днем ранее. Тем временем американская нефть марки WTI торговалась на уровне 79,95 доллара за баррель.

"Стоимость нефти снизилась на 1%, нивелировав большую часть роста за 6 ноября. Все потому, что смешанные экономические данные второго по величине потребителя нефти в мире Китая и опасения по поводу зимнего спроса компенсировали влияние Саудовской Аравии и России, которые не хотят отказываться от сокращения добычи "черного золота", — сказано в публикации.

При этом, как пишут журналисты, нефть может подешеветь еще сильнее уже до декабря, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в Китае, как ожидается, тоже снизят переработку сырья. Из-за этого спрос на нефть на мировых рынках будет ограничен, а снижение цен продолжится. На стоимость нефти сейчас также влияют опасения, что более теплая, чем ожидалось, зима может ограничить спрос на энергию и топливо.

"Экспортные данные Китая могут оказаться хуже, чем ожидалось, но внутренний спрос, возможно, растет", — рассказал агентству аналитик CMC Markets из Шанхая Леон Ли.

Почему Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти

Накануне, 6 ноября, две страны объявили, что продолжат политику по добровольному сокращению добычи нефти. Ожидается, что изменений в этом вопросе не произойдет до конца 2023 года.

Действия стран, которые являются крупнейшими ведущие экспортерами "черного золота", сохранит ограниченное предложение, поскольку опасения по поводу спроса и экономического роста продолжают оказывать давление на рынки сырой нефти.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", — сообщал Reuters со ссылкой на один из источников заявления.

Тем временем РФ удалось стабилизировать экономическую ситуацию внутри страны и наладить стабильный доход с продажи газа и нефти даже в условиях жестких международных ограничений. Как пишет 7 ноября издание The Wall Street Journal, по итогам октября РФ заработала на налогах от нефти и газа вдвое больше, чем в сентябре. А если сравнить поступления за октябрь прошлого года, то получится, что страна-агрессор увеличила свою прибыль на четверть.

Также напомним, что Фокус рассказывал, что журналисты Bloomberg узнали, что РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.