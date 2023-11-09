"Готовы к диалогу": в Украине намекнули, что хотят обсудить проблему польских перевозчиков

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили, что блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейского Союза.

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Ситуацию на польско-украинской границе, где уже несколько дней продолжается страйк польских перевозчиков, пытаются разрешить с помощью переговоров. Так, 9 ноября проблему обсудили министры Украины и Польши, сообщили в Мининфраструктуры.

Отмечается, что переговоры произошли между украинским министром Александром Кубраковым и его польским коллегой Анджеем Адамчиком. В ведомстве отмечают, что по состоянию на сегодня по обе стороны границы заблокировано около 20 тысяч транспортных средств.

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Страйк на границе: согласится ли Украина с требованиями польских перевозчиков

"Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации. Ключевое – никакие изменения или отмена соглашения о транспортной либерализации не обсуждается", — сказано в сообщении.

В пресс-службе украинского ведомства добавляют, что готовы помочь польским коллегам разрешить ситуацию по блокированию границы, предоставить все соответствующие разъяснения и провести встречи.

"Блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейского Союза", — подчеркнули в ведомстве.

Очереди перед пунктами пропуска: какая ситуация по состоянию на 9 ноября

Тем временем в Госпогранслужбе рассказали о состоянии очередей перед пунктами пропуска с Польшей, на выезд из Украины по состоянию на 15:00, 9 ноября.

"Ягодин" — 11 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 легковых автомобилей, 1 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 легковых автомобилей, 19 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 легковых автомобилей, 12 автобусов (электронная очередь), 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1361 электронная в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Акция перевозчиков на украинской границе: детали

30 октября в ассоциации Укравтопрома сообщили, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Перевозчики предупреждали, что перекроют все пункты пропуска с украинской стороны. Им не нравится возникшая конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

По информации Международной Транспортной Ассоциации Украины, срок соответствующей акции — два месяца.

Напомним, ранее стало известно, что почти все протестующие на польско-украинской границе — это водители, которые недавно работали на российском и белорусском рынках. Тогда как только одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков участвует в забастовке.