Как хранят свои сбережения украинцы: информация Нацбанка

По словам замглавы НБУ Алексея Шабана, украинцы предпочитают хранить деньги в крупных купюрах, а мелкие постепенно выходят из оборота.

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Граждане Украины предпочитают хранить свои личные сбережения в национальной валюте в наличных купюрах. При этом значительную часть их составляют банкноты номиналом в 500 и 1000 гривен. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан изданию The Page.

По информации Шабана, на данный момент большая часть купюр, которые находятся в обращении у населения, это банкнота в 500 гривен. Их количество составляет 28% от общего количества бумажных денежных знаков национальной валюты, хотя еще недавно это была банкнота в 200 гривен. Меньше всего в обращении у населения купюр в 50 гривен (4,5%) и 10 гривен (3,3%).

"Я считаю, что на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои накопления, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 гривен и стала более востребованной", – пояснил Шабан.

По словам замглавы Нацбанка, сейчас обстановка на рынке наличности стабильна и в банках отмечают приток наличных денег. Но поскольку людям удобнее хранить сбережения в крупных купюрах, в первую очередь возвращаются банкноты в 200 гривен.

"В последнее время активно возвращаются в банки и банкноты номиналом 500 грн, которые замещаются в обращении банкнотой номиналом 1000 грн. Но украинцы все равно достаточно много наличных денег держат вне банков. Тем более, что осенью прошлого года, когда начались перебои с электроэнергией, НБУ сам рекомендовал гражданам постоянно иметь определенный запас наличных денег", – отметил Шабан.

Чиновник добавил, что в НБУ постоянно анализируют ситуацию на рынке наличности и оценивают необходимость в каждой конкретной банкноте.

В 2014 году НБУ изменил номинальный ряд монет и банкнот, чтобы снизить государственные расходы на наличное обращение национальной валюты. В связи этим банкноты в 1, 2, 5 и 10 гривен были заменены монетами соответствующего номинала.

Банкноты номиналом более 1000 гривен Нацбанк выпускать не планирует, так как не видит в этом необходимости.

По данным НБУ, в среднем на руках у каждого украинца имеется 65 банкнот. За девять месяцев текущего года сумма наличных денег в обращении выросла на 11,8 миллиарда гривен или на 1,6%. По состоянию на 1 октября 2023 года, в обороте на территории Украины находится почти 728 млрд гривен.

Напомним, НБУ продлил сроки обмена старых банкнот, которые выводят из оборота. Старые деньги можно обменять бесплатно и без ограничений в Нацбанке, или в отделениях уполномоченных банков.

Ранее Фокус писал, когда в Украине в обороте было больше всего поддельных купюр. Самый опасный пик распространения фальшивой гривны припадает на 2017 год, когда были изъяты очень профессионально напечатанные банкноты, а самый масштабный вброс поддельных купюр случился в 2021 году, накануне крупномасштабного вторжения России в Украину.