В Минсоце хотят изменить подход к расчету субсидий на твердое топливо: что изменится

В Минсоцполитики предлагают изменить подход к утверждению социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий, исходя из его теплоемкости, а не веса. Фокус узнал, как это повлияет на размер субсидий и льгот.

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В Министерстве социальной политики подготовили проект постановления "Некоторые вопросы предоставления населению льгот и жилищных субсидий на приобретение твердого топлива", которым предлагают изменить концепцию расчета социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий, исходя из его теплоемкости. Об этом пишет Фокус в новой статье "Субсидии по-новому: как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат".

В частности, определять социальную норму твердого топлива в ведомстве предлагают, исходя из теплоемкости отдельно угля и древесины. "Дело в том, что теплоемкость различных видов топлива разная. Уголь имеет теплоемкость в среднем в 3,0 — 3,5 раза выше, чем дрова. Соответственно для отопления одного и того же помещения требуется разное количество угля и дров. Авторы постановления сначала рассчитали необходимое количество калорий для отопления жилья, а уже потом рассчитали необходимое для этого количество угля и дров", — пояснил Фокусу кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Поскольку уголь имеет более высокую теплоемкость, его нужно меньше, чем дров, для отопления одного и того же помещения

Таким образом, ведомство инициирует установить такие минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом:

для предоставления льгот — объем твердого топлива, которое может выделить 12 064 500 Ккал тепла (которое ориентировочно можно получить из 6,22 т свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 1,87 т каменного угля, представленных на рынке Украины) на домохозяйство в год;

(которое ориентировочно можно получить из 6,22 т свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 1,87 т каменного угля, представленных на рынке Украины) на домохозяйство в год; для предоставления жилищных субсидий — объем твердого топлива, которое может выделить 14 367 096 Ккал тепла на домохозяйство в год (которое ориентировочно можно получить из 7,41 т свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 2,23 т каменного угля, представленных на рынке Украины).

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Если учесть, что для семьи из 2‑х человек социальная норма жилья для предоставления субсидий составляет 62,52 м2, а для льгот — 52,5 м2, то социальный норматив для обогрева жилого помещения в течение отопительного сезона составит:

на предоставление льгот — на уголь — 1,87 т, на дрова — 6,22 т;

на предоставление субсидии: на уголь — 2,23 т, на дрова — 7,41 т.

Объем твердого топлива, на которое предоставляется субсидия на отопительный сезон повысили с 2 т до 2,23 т угля и 7,41 т древесины

Также авторы проекта инициируют пересмотр предельного лимита цен на твердое топливо с учетом нового подхода. В частности, предлагается установить в 2023 году цены отдельно на уголь и дрова на уровне среднерыночных:

9 609 грн — за 1 т угля;

1 494 грн — за 1 т древесины.

Субсидии вырастут: какое влияние окажет нововведение

Как отметила Фокусу судебный юрист Алена Осколкова, жилищная субсидия предоставляется один раз в год для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Субсидия на твердое топливо предоставляется, если в доме не используется газовое отопление Фото: Pexels

Согласно проекту постановления, нормы топлива для отопления жилья твердым топливом повышены, особенно существенно для отопления дровами. "В расчете на семью из 2-х человек объем твердого топлива, на которое предоставляется субсидия (на отопительный сезон), составит 2,23 т угля или 7,41 т древесины (сейчас — 2 т твердого топлива независимо от вида), где предельная стоимость твердого топлива, на которое предоставляется субсидия, достигает 9 609 грн за 1 т угля и 1 494 грн за 1 т древесины (сейчас — 3 486,44 грн за 1 т твердого топлива независимо от вида)", — пояснила она.

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При этом, продолжила Осколкова, общий предельный размер субсидии, которая может быть предоставлена (сейчас — 6972,88 грн) без учета нормы обязательного платежа, который должна оплатить семья самостоятельно, и который не должен превышать 15% ее совокупных доходов, составит:

21 428,07 грн — в случае приобретения угля;

11 070,54 грн — в случае приобретения древесины.

Предельный размер субсидии возрастет с 6972,88 грн до 21 428,07 грн — в случае приобретения угля и до 11 070,54 грн — в случае приобретения древесины

"В дальнейшем стоимость топлива будет индексироваться в соответствии с ростом потребительских цен, что даст возможность ежегодно корректировать размер субсидии в соответствии с индексом инфляции. В целом следует отметить, что новый подход позволит повысить размер субсидий и облегчит жизнь малообеспеченным людям", — резюмировал Хмелевский.

Напомним, получить субсидию в приложении "Дія" станет проще благодаря новой услуге, которую уже тестируют в Украине. Подача заявления станет втрое быстрее и займет всего 10 минут.

Также Фокус писал, что сейчас субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются 1,3 миллиона семей, их средний размер — 760 гривен. Также 1,2 миллиона семей получают льготы на оплату ЖКУ, которые в среднем составляют — 850 грн в месяц.