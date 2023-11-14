У банков заберут еще больше денег со сверхприбыли: что изменится

Дополнительное налогообложение банков может появиться уже в 2023 году. В таком случае банкам предложат отдать в бюджет 50% с прибыли.

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В законопроекте №9656-д "О внесении изменения в подраздел 4 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины об особенностях налогообложения чистого процентного дохода банков", за который Верховная Рада уже проголосовала в первом чтении, могут появиться кардинальные изменения. В частности, измениться может размер ставки налога на сверхприбыли банков, сообщает издание Forbes.

Так, по информации журналистов, вместо выплаты в бюджет 36% из доходов в 2024-2025 годах банкам хотят предложить меньший налог, но его не ограничат двумя годами.

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При этом в Министерстве финансов, Нацбанке и в Международном валютном фонде (МВФ) вроде согласны, чтобы налогообложение банков применялось не только с 2024 года, но и за 2023 год. По данным издания, размер ставки налога на этот год составит 50%.

По поводу окончательной ставки еще происходят дискуссии, но в Минфине поддерживают большую ставку, чем 36%, хотя такой размер налога был принят ВРУ в первом чтении. По словам топ-чиновника одной из госструктур, предварительно обсуждается ставка 52–54%.

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Законопроект №9656-д, в котором описана идея увеличить налог на прибыль для украинских банков с 18 до 36% в 2024 и 2025 годах, Верховная Рада приняла в первом чтении 19 октября 2023 года. Как сообщил тогда народный депутат Ярослав Железняк, так бюджет дополнительно будет зарабатывать около 10 миллиардов долларов ежегодно.

"В бюджете на 2024 год принятие этого закона заложено как +9,9 миллиарда гривен", — говорил он.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что изменения помогут обеспечить социальную справедливость.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить достижение социальной справедливости относительно налогообложения сверхприбылей банков в условиях военного положения. Кроме того, временное увеличение налоговой нагрузки на банки позволит увеличить доходы государственного бюджета Украины и, соответственно, будет способствовать обеспечению оборонных потребностей государства", — говорится в документе.

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Отметим, что по данным главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, прибыль украинских банком по итогам восьми месяцев 2023 года составила 95,22 миллиарда гривен. Также финучреждения заплатили 17 миллиардов гривен налога на прибыль.

Самыми прибыльными банками оказались:

ПриватБанк" — доход в 39,21 миллиарда гривен;

"Ощадбанк" — доход в 9,48 миллиарда гривен;

"Сенс Банк — доход в 5,44 миллиарда гривен;

"Райффайзен Банк" — доход в 5,11 миллиарда гривен;

"Укрсиббанк" — доход в 5,08 миллиарда гривен;

ПУМБ — доход в 5,03 миллиарда гривен;

"ОТП Банк" — доход в 3, 95 миллиарда гривен;

"Ситибанк" — доход в 3,60 миллиарда гривен;

"Укрэксимбанк" — доход в 3,07 миллиарда гривен.

Также напомним, что недавно в Нацбанке объяснили, сколько банковских отделений будут работать зимой в случае продолжительного блэкаута.