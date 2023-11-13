Банки соблюдают правила: в НБУ объяснили, можно ли сейчас обменивать изношенные доллары

Госрегулятор отмечает, что украинцы все реже сталкиваются с ситуацией, когда банки или обменники отказываются обменивать старую валюту.

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Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки и обменники не отказывать клиентам в обмене любых банкнот, кроме тех, которые значительно изношены или повреждены. Так регулятор планировал снизить ажиотаж и искоренить спекуляции вокруг обмена наличной валюты, которые возникли весной и летом 2023 года. И по состоянию на сейчас ситуация нормализовалась, сказал в интервью изданию The Page 13 ноября заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, проблемы с обменом возникли из-за желания отдельных людей нажиться на этом, поскольку рыночных предпосылок к возникновению кризиса не было.

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"Нацбанк оперативно среагировал. Мы изъяли из своих нормативных актов нормы, устанавливающие признаки незначительного износа банкнот. Открыли горячую линию для потребителей", — рассказал он.

Шабан также отметил, что банки и небанковские учреждения во время валютно-обменных операций не могут пользоваться ограничениями по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, поскольку они являются платежным средством на территории иностранного государства.

НБУ провел несколько встреч с банками и небанковскими финансовыми учреждениями, занимающимися обменом наличной валюты.

"Объяснили им, что не могут быть разные курсы для обмена банкнот разных лет выпуска. Что кассир банка или обменника не может "на глаз" оценивать платежеспособность банкнот. Подлинность банкнот иностранной валюты можно установить с помощью счетчиков, сортировщиков и детекторов банкнот, которые, в частности, обеспечивают контроль ультрафиолетовой, инфракрасной и магнитной защиты", – объяснил Шабан.

По словам заместителя главы Нацбанка, регулятор также провел переговоры с главами крупных банков и убедил эти финансовые учреждения поработать с международными операторами на рынке банкнот, чтобы завозить больше валютных наличных и наладить процессы по приему значительно поврежденных банкнот иностранной валюты из Украины на инкассо.

"Благодаря этим мероприятиям ситуацию на рынке удалось стабилизировать, — подчеркнул он.

Доллары с комиссией: почему обмен валют работал неправильно

Весной украинские банки и обменники начали брать комиссию, если клиент приносил на обмен якобы изношенные доллары или банкноты предыдущих лет выпуска. Кассиры также могли отказать в обмене купюр старше 2006 года. На эту ситуацию отреагировал Нацбанк, который ввел некоторые меры, чтобы решить возникшую проблему.

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Так, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований. По его словам, подлинность купюр можно подтвердить только с помощью счетчика или детектора на кассе. То есть кассир самостоятельно не может определять, подлежит ли банкнота к обмену и отказывать в операции.

Напомним, Фокус уже рассказывал, что украинским банкам в 2023 году, несмотря на войну, удалось заработать более 60 миллиардов долларов. Также напомним, что Нацбанк с 8 ноября усилил надзор за соблюдением банками законодательства Украины