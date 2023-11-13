Банки дотримуються правил: у НБУ пояснили, чи можна зараз обмінювати зношені долари

Держрегулятор зазначає, що українці дедалі рідше стикаються із ситуацією, коли банки або обмінники відмовляються обмінювати стару валюту.

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Національний банк України (НБУ) зобов'язав банки та обмінники не відмовляти клієнтам в обміні будь-яких банкнот, окрім тих, що значно зношені або пошкоджені. Так регулятор планував знизити ажіотаж і викорінити спекуляції навколо обміну готівкової валюти, які виникли навесні та влітку 2023 року. І станом на зараз ситуація нормалізувалася, сказав в інтерв'ю виданню The Page 13 листопада заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За його словами, проблеми з обміном виникли через бажання окремих людей нажитися на цьому, оскільки ринкових передумов до виникнення кризи не було.

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"Нацбанк оперативно зреагував. Ми вилучили зі своїх нормативних актів норми, що встановлюють ознаки незначного зносу банкнот. Відкрили гарячу лінію для споживачів", — розповів він.

Шабан також зазначив, що банки та небанківські установи під час валютно-обмінних операцій не можуть користуватися обмеженнями щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, оскільки вони є платіжним засобом на території іноземної держави.

НБУ провів кілька зустрічей із банками та небанківськими фінансовими установами, що займаються обміном готівкової валюти.

"Пояснили їм, що не можуть бути різні курси для обміну банкнот різних років випуску. Що касир банку або обмінника не може "на око" оцінювати платоспроможність банкнот. Справжність банкнот іноземної валюти можна встановити за допомогою лічильників, сортувальників і детекторів банкнот, які, зокрема, забезпечують контроль ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного захисту", — пояснив Шабан.

За словами заступника голови Нацбанку, регулятор також провів переговори з головами великих банків і переконав ці фінансові установи попрацювати з міжнародними операторами на ринку банкнот, щоб завозити більше валютної готівки та налагодити процеси з приймання значно пошкоджених банкнот іноземної валюти з України на інкасо.

"Завдяки цим заходам ситуацію на ринку вдалося стабілізувати, — підкреслив він.

Долари з комісією: чому обмін валют працював неправильно

Навесні українські банки та обмінники почали брати комісію, якщо клієнт приносив на обмін нібито зношені долари або банкноти попередніх років випуску. Касири також могли відмовити в обміні купюр, старших за 2006 рік. На цю ситуацію відреагував Нацбанк, який запровадив деякі заходи, щоб вирішити проблему.

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Так, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог. За його словами, справжність купюр можна підтвердити тільки за допомогою лічильника або детектора на касі. Тобто касир самостійно не може визначати, чи підлягає банкнота до обміну і відмовляти в операції.

Нагадаємо, Фокус уже розповідав, що українським банкам у 2023 році, незважаючи на війну, вдалося заробити понад 60 мільярдів доларів. Також нагадаємо, що Нацбанк із 8 листопада посилив нагляд за дотриманням банками законодавства України