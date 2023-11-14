У банків заберуть ще більше грошей з надприбутку: що зміниться

Додаткове оподаткування банків може з'явитися вже у 2023 році. У такому разі банкам запропонують віддати до бюджету 50% з прибутку.

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У законопроєкті №9656-д "Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків", за який Верховна Рада вже проголосувала в першому читанні, можуть з'явитися кардинальні зміни. Зокрема, змінитися може розмір ставки податку на надприбутки банків, повідомляє видання Forbes.

Так, за інформацією журналістів, замість виплати до бюджету 36% з доходів у 2024-2025 роках банкам хочуть запропонувати менший податок, але його не обмежать двома роками.

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Водночас у Міністерстві фінансів, Нацбанку та в Міжнародному валютному фонді (МВФ) начебто згодні, щоб оподаткування банків застосовувалося не тільки з 2024 року, а й за 2023 рік. За даними видання, розмір ставки податку на цей рік становитиме 50%.

З приводу остаточної ставки ще відбуваються дискусії, але в Мінфіні підтримують більшу ставку, ніж 36%, хоча такий розмір податку був прийнятий ВРУ в першому читанні. За словами топчиновника однієї з держструктур, попередньо обговорюється ставка 52-54%.

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Законопроєкт №9656-д, у якому описано ідею збільшити податок на прибуток для українських банків із 18 до 36% у 2024 і 2025 роках, Верховна Рада ухвалила в першому читанні 19 жовтня 2023 року. Як повідомив тоді народний депутат Ярослав Железняк, так бюджет додатково зароблятиме близько 10 мільярдів доларів щорічно.

"У бюджеті на 2024 рік ухвалення цього закону закладено як +9,9 мільярда гривень", — говорив він.

У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що зміни допоможуть забезпечити соціальну справедливість.

"Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити досягнення соціальної справедливості щодо оподаткування надприбутків банків в умовах воєнного стану. Крім того, тимчасове збільшення податкового навантаження на банки дасть змогу збільшити доходи державного бюджету України та, відповідно, сприятиме забезпеченню оборонних потреб держави", — йдеться в документі.

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Зазначимо, що за даними глави парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, прибуток українських банків за підсумками восьми місяців 2023 року склав 95,22 мільярда гривень. Також фінустанови заплатили 17 мільярдів гривень податку на прибуток.

Найприбутковішими банками виявилися:

ПриватБанк" — дохід у 39,21 мільярда гривень;

"Ощадбанк" — дохід у 9,48 мільярда гривень;

"Сенс Банк — дохід у 5,44 мільярда гривень;

"Райффайзен Банк" — дохід у 5,11 мільярда гривень;

"Укрсиббанк" — дохід у 5,08 мільярда гривень;

ПУМБ — дохід у 5,03 мільярда гривень;

"ОТП Банк" — дохід у 3,95 мільярда гривень;

"Сітібанк" — дохід у 3,60 мільярда гривень;

"Укрексімбанк" — дохід у 3,07 мільярда гривень.

Також нагадаємо, що нещодавно в Нацбанку пояснили, скільки банківських відділень працюватимутьвзимку в разі тривалого блекауту.