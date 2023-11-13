Якщо завтра блекаут: у НБУ пояснили, як працюватимуть банки без світла

За словами заступника голови Національного банку Олексія Шабана, українська банківська система успішно пройшла практичні випробування минулої осені та зими, а набутий досвід стане в пригоді в майбутньому.

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Якщо наступної зими в Україні знову почнуться перебої з електрикою через ракетні обстріли ЗС РФ, то більше ніж половина банківських відділень по всій країні однаково працюватимуть. Вони надаватимуть клієнтам основні послуги, сказав в інтерв'ю виданню The Page 13 листопада заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

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"Ми не знаємо, якими будуть дії ворога, але прагнемо бути готовими до всього, що може статися", — зазначив він.

За його словами, торік НБУ зобов'язав банки, щоб вони зробили базовими або опорними не менше третини своїх відділень. Тобто в цих відділеннях люди повинні були отримувати послуги навіть за тривалого блекауту. У цих відділеннях має бути резервне джерело енергії та зарезервовані канали зв'язку від кількох операторів.

"Банки повинні забезпечити роботу своїх дата-центрів, інформаційних систем і каналів зв'язку в разі відсутності основного електроживлення терміном до семи діб, а також роботу відділень — до трьох діб. Особливу увагу необхідно приділяти збереженню копій даних у такі періоди. І загалом не повинна порушуватися робота систем електронних платежів та обігу готівки", — сказав Шабан.

Він зазначив, що наразі банківська система більш стійка до нових викликів і проблем, оскільки в попередній осінньо-зимовий період успішно пройшла практичні випробування.

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"Досвід є, технічна готовність збереглася. Наприкінці серпня була зустріч із керівниками банків, ми їм нагадали, що важливо продовжувати підготовку до можливих загроз. Попросили актуалізувати договори з постачальниками послуг, перевірити готовність обладнання та персоналу до роботи в надзвичайних умовах, оновити протоколи їхніх дій", — пояснив Олексій Шабан.

Power Banking

У 2022 році виникла загальна банківська система, до якої увійшли системно важливі українські банки. Ідея була в тому, що ці фінансові установи не припинять роботу під час відключень світла і продовжать обслуговувати клієнтів. Тоді до мережі приєдналися такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Універсал Банк;

Південний;

Кредобанк;

ТАСкомбанк;

А-банк.

У 2023 році, за словами представника Нацбанку, ця мережа об'єднала майже 2 360 відділень у понад 380 населених пунктах, на всій контрольованій території України. Це понад 53% загальної чисельності працюючих відділень. Три чверті (75%) цієї мережі припадає на відділення системно важливих банків (їх зараз 15).

Зазначимо, що 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії, незважаючи на всі отримані раніше пошкодження.