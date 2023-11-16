"Газпром" без Европы: как сократились поставки газа и доходы российского гиганта

По итогам 2023 года поставки российского газа в страны Евросоюза должны снизиться более чем вдвое — до 28-29 миллиарда кубометров с 62 миллиардов кубометров еще в 2022 году.

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Из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия фактически потеряла европейский рынок для сбыта природного газа. Так, объемы поставок в 2023 году снизились почти на треть, при этом российский монополист "Газпром" не публикует данные о поставках газа в старны Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, среднесуточные поставки природного газа из РФ в Европу в первой половине ноября снизились на 6,7% по сравнению с октябрьскими уровнями. Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, показали, что среднесуточный трубопроводный экспорт российского газа в Европу снизился до 82,5 миллиона кубометров в первой половине месяца с 88,4 миллиона кубометров в октябре.

В публикации отмечается, что российский "Газпром" закрыл статистику по поставкам еще в начале 2023 года. Журналисты официально обращались в компанию с просьбой предоставить данные, однако запрос был проигнорирован.

Тем не менее, как пишут журналисты, общий объем поставок "Газпрома" в Европейский Союз с 1 по 15 ноября через "Турецкий поток" и Украину был на уровне чуть более 1 миллиарда кубометров. А в октябре экспорт зафиксирован на показателе в 2,74 миллиарда.

Кроме того, по данным издания, экспорт природного газа "Газпрома" в Европу с начала года составил около 24,4 миллиарда кубометров. Если такие темпы поставки сохранятся до конца года, то по итогам 2023-го российские поставки сократятся в более чем вдвое — до 28-29 миллиарда кубометров, при том, что в 2022 году показатель составлял целых 62 миллиарда кубометров.

Транзит российского газа: почему Украина до сих пор перекачивает в Европу газ из РФ

По российскому трубопроводу, часть которого пролегает в Украине, газз из РФ поступает в Европу до сих пор, несмотря на полномасштабную войну. Как объяснил недавно глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, транзит продолжается, поскольку Украина не хочет нарушать интересы своих европейских союзников.

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"Это просто ради поддержки европейских стран, особенно тех, у которых нет выходов к морю. У некоторых есть ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", — рассказал на днях глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Полностью прекратить транзит российского газа по своей территории Украина собирается в конце 2024 года.

Тем временем финансовая подушка российского газового монополиста "Газпрома" после того, как компания потеряла почти всех своих клиентов в Европе, стремительно сокращается — Газпром ежедневно теряет по 16 млрд рублей.

К слову, Евросоюз хочет насовсем избавиться от российских энергоресурсов. Так, в планах стран ЕС — сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров уже в 2023 году.