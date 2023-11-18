На фоне новых санкций: стоимость российской нефти упала ниже "ценового потолка" G7, — СМИ

По словам журналистов, цена на российскую нефть Urals 17 ноября упала до 58-59 долларов за баррель.

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Стоимость главного экспортного сорта российской нефти Urals упала ниже установленного странами G7 "ценового потолка". Об этом 17 ноября написало издание Reuters.

По словам журналистов, Urals теперь стоит ниже 60 долларов за баррель. Отмечается, что это произошло на фоне новых санкций США против судовладельцев и снижением мировых цен на нефть на мировом рынке.

В материале говорится, что Минфин США заявлял, что ввел санкции против трех компаний в Саудовской Аравии и трех судов, которые им принадлежат. В Вашингтоне считают, что эти субъекты принимали участие в экспорте российской сырой нефти ценой выше 60 долларов.

"С середины июля основной экспортный сорт России торговался выше 60 долларов на фоне сокращения добычи странами-производителями ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию", — написали журналисты.

Издание пишет, что цена на российскую нефть Urals 17 ноября упала до 58-59 долларов за баррель.

"Цены на Urals вплотную приблизились к уровню ценового потолка и в некоторых случаях ниже, это очевидный тренд", — сказал источник агентства.

Напомним, что руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, сможет ли РФ нарастить производство в 2024-м. По его словам, противник планирует в следующем году продолжать обходить санкции, чтобы закупать необходимые для военной промышленности компоненты.

Также сообщалось, что ЕС запретит российские алмазы с начала 2024 года. По информации журналистов, запрет будет применяться к непромышленным природным и синтетическим алмазам и ювелирным изделиям с бриллиантами. Текст документа обсудили представители 27 правительств стран-членов ЕС.