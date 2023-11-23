Удар для РФ: греческие судоходные компании прекратили транспортировку российской нефти, — СМИ

Даже "теневого флота" теперь может быть недостаточно для перевозки всей российской нефти, отмечают журналисты.

Related video

Три крупные греческие судоходные компании, которые в течение десятилетий помогали с экспортом российской нефти, прекратили ее транспортировку, чтобы избежать санкций США, которые были наложены на отдельных перевозчиков нефти из РФ. Об этом сообщает Reuters.

Компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers транспортировали российскую нефть в течение десятилетий и продолжали это делать, когда большинство других западных компаний отказались от этого, чтобы избежать санкционных рисков.

Как отмечает источник, такое развитие событий является ударом для России, поскольку сужает количество судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Важно

Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ценовой потолок G7, — Bloomberg

Что известно о нефтеперевозчиках

Более 100 нефтяными танкерами владеют компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Такой арсенал способен охватывать почти весь экспорт нефти из российских европейских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск объемом примерно 10 миллионов тонн в месяц или 2,4 миллиона баррелей в день.

Как пишет Reuters, один из трейдеров заявил, что "теневого флота" может оказаться недостаточно для перевозки всей российской нефти.

Между тем, по заявлению Вашингтона, США готовятся к принятию жестких мер за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

Как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, Соединенные Штаты ожидают от судоходных компаний из 30 стран информацию о сотне судов, которые подозревают в транспортировке нефти из РФ с превышением ценового потолка.

Также в США считают, что причин для беспокойства из-за нефти РФ нет. Ограничение цены на нефть для России, которое в конце 2022 года ввели США и союзники за полномасштабное вторжение в Украину, снизило доходы Кремля.

Еще летом 2023 года появилась информация, что на европейском континенте почти никто не интересуется российской нефтью. По этой причине морской экспорт сырой нефти в июле сократился до 104 тысяч баррелей в сутки. Суда с российской нефтью почти всегда направлялись в Болгарию.