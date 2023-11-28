Война на Ближнем Востоке, курс и влияние монополистов: что будет с ценами на бензин и ДТ в декабре

Средние цены на бензин и дизель на украинских АЗС с начала ноября снижались. В отличие от автогаза, который из-за блокирования украинско-польской границы продолжает бить рекорды. Однако несмотря на сохранение благоприятной ценовой ситуации на внешних рынках, цены на бензин и дизель могут неприятно удивить.

Related video

Бензин и дизельное топливо с начала ноября потеряли около 1,5 грн на литре. Так, средняя цена А-95 на АЗС страны снизилась с 55,52 грн/л до 54,37 грн/л, а ДТ — с 55,79 грн/л до 54,33 грн/л по состоянию на 27 ноября. Бензин дешевеет с конца октября, а ДТ — со второй декады ноября. Между тем автомобильный газ продолжает дорожать. Фокус выяснил, каких цен на топливо в Украине ждать в будущем.

Мировая ситуация и курс доллара: почему дешевеет бензин и ДТ

Самая первая причина снижения цен на бензин и дизтопливо в Украине — удешевление нефти и нефтепродуктов на международных рынках. Так, нефть марки Brent с максимума — $98 в сентябре 2023 года — подешевела до $79,9 за баррель. "Этот ресурс начал вытеснять тот, который был закуплен по предыдущим ценам. Бензина и дизеля завезли на месяц. Поскольку хранение сегодня проблематично, ведь некоторые нефтебазы уничтожены, некоторые — в зоне риска из-за войны, — операторы рынка продают. В Черную пятницу сети делали скидки более чем на 8 грн за литр", — пояснил Фокусу эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук.

Brent с максимума в около $98 подешевела до $79,9 за баррель

Второй фактор, который влияет на цифры на АЗС — курс доллара к гривне. Он, как известно, сохраняет стабильность. "Покупаем за валюту, растаможиваем по валютному курсу, продаем за гривну. Далее снова покупаем валюту и покупаем следующий ресурс. Поэтому курс гривны чрезвычайно быстро и остро влияет на ценообразование. Потому что ресурс покупаем дважды в месяц, а валюту еженедельно", — рассказал собеседник Фокуса.

Важно

Польский сюрприз: в Украине из-за забастовщиков на границе стремительно дорожает автогаз

А ситуация с автогазом остается патовой — забастовка польских перевозчиков, которая блокирует поставки горючего, продолжается. А быстро переориентировать поставки невозможно. "Море у нас забрали (блокада россиян — ред.), западную границу заблокировали, а по железной дороге много не навозишься, потому что есть свои проблемы — смена колесных пар и др.", — пояснил специалист.

Удешевление в кратко- и подорожание в долгосрочной перспективе: что будет с ценами на АЗС

Бензин и дизель сейчас в профиците, констатирует Леонид Косянчук. Однако возникновение дефицита ДТ, по мнению директора группы компаний PRIME Дмитрия Леушкина, исключать не стоит. "По дизелю все может начаться. Причем начнется резко, как в прошлый раз. Вчера у всех было, а завтра не станет. Такова специфика рынка", — написал он.

Мировые цены на нефтепродукты волатильны. Они очень зависят от заявлений первых лиц государств и военных действий

На стоимость бензина в декабре будет влиять как внешняя конъюнктура, так и политика НБУ. "Прогнозировать, как себя будет вести внешний рынок и какой подарок нам положит под елку Нацбанк, очень сложно. Ведь нефтяная биржа, биржа нефтепродуктов — это финансово-спекулятивный инструмент. И на ценообразование на биржах влияют заявления первых лиц государств, не говоря уже о военных действиях. А мы видим, что сегодня горит не только в Украине, но и на Ближнем Востоке — война между Израилем и ХАМАС. Но на сегодня я вижу потенциал удешевления бензина и дизеля до 2 — 4 грн, в зависимости от сети", — отметил Леонид Косянчук.

Важно

"Ничто не остановит": Нетаньяху анонсировал продолжение войны до победы над ХАМАС

Ситуации, которая сложилась с автогазом, можно было избежать. Ведь фактически с введением новых требований по растаможиванию нефтепродуктов, мы собственноручно перекрыли поставки этого топлива по другим маршрутам. "Молдову, Румынию, Болгарию мы сами заблокировали изменением таможенных правил, ведь нужно предоставить сертификат происхождения от производителя", — считает эксперт.

Новые правила растаможки автогаза привели к вытеснению мелких операторов рынка, говорят эксперты Фото: УНИАН

Эксперты предполагают, что за подобными нововведениями прослеживается борьба за рынок сжиженного газа — средних и мелких операторов рынка вытесняют мощные игроки, которые имеют собственный импорт. "Ситуация по газу уже показала, к чему ведет политика сокращения и уничтожения мелкого импортера", — убежден Леушкин.

"Усложнили прохождение таможенных процедур по сжиженному газу под флагом борьбы с российским ресурсом, но туда же попадает ресурс из США. Его не могут растаможить неделями, ведь пропан и бутан поступают отдельно и получить сертификат происхождения производителя сложно — там не понимают, что мы от них хотим, а с другой — это просто усложненная процедура. Далее наши производители выходят на аукцион, где цены на около две гривны выше, чем в рознице. То есть покупать сжиженный газ на две гривны дороже, чем продавать, нет смысла", — рассказал Косянчук.

Монополизация рынка приведет к подорожанию топлива, предостерегают специалисты

Таким образом, мелкие операторы, не имеющие собственного производства и импорта, уже начали закрывать колонки. Укрупнение операторов приведет к подорожанию топлива. "Монополизация рынка ведет к непредсказуемым ценовым коллизиям. Ведь легче договариваться. То есть если сегодня бензин или ДТ можете купить от 48 грн до 54 грн, выбирая, где лучше, то тогда выбора не будет вообще", — резюмировал эксперт.

Важно

Цена автогаза — уже выше на 2 гривны. Почему растет стоимость топлива на АЗС Украины

Напомним, на некоторых автозаправочных станциях совсем не осталось сжиженного газа. Дефицит обусловлен блокадой польской границы перевозчиками, из-за чего украинский топливный рынок вынужден переориентироваться с автомобильных поставок на железнодорожные.

Также Фокус писал, что по мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, бензин и дизель на украинских АЗС, вероятно, будет дешеветь в ближайшие недели. Нисходящая ценовая динамика, по его словам, объясняется тем, что стоимость нефти и нефтепродуктов на мировом рынке пошли вниз.