Выплата пенсий в Украине: что изменится уже с первого декабря

Следующая индексация должна пройти уже 1 марта 2024 года. Однако размер пенсий повысится у украинцев, которые достигли возраста в 70, 75 или 80 лет.

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В декабре 2023 года пенсии в Украине не изменятся. Однако есть категории людей, которые будут получать больше социальных выплат. Об этом пишет портал "НВ Бизнес".

Сообщается, что размер пенсий повысится у украинцев, которые достигли возраста в 70 (300 грн доплаты), 75 (456 грн) или 80 лет (570 грн).

В материале говорится, что следующая индексация пенсий должна пройти уже 1 марта 2024 года. Она будет проведена по новому принципу. Планируется внедрение коэффициентов и баллов, чтобы люди с одинаковыми условиями выхода на пенсию могли получать выплаты и индексацию также одинаково.

Что касается выплат по инвалидности, то, как пишет издание, в декабре также не будет никаких изменений. Однако вырастет доплата пенсионерам по программе ООН. Так, находящиеся в прифронтовой зоне пенсионеры смогут до конца могут получать дополнительные выплаты. Для этого необходимо:

проживать на территориях боевых действий или прифронтовых территориях;

получать пенсию в размере не более 3000 гривен;

не получать ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций, а также выплат для ВПЛ.

Отмечается, что в Министерстве социальной политики приняли постановление, которое повышает предельный размер пенсий для выплат от ВПП ООН. Теперь эта сумма составляет 3250 гривен. Чтобы получить надбавку, не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Начисляться должны приходить автоматически вместе с пенсией.

Напомним, благодаря денежной помощи определенные категории украинцев, которые имеют статус ВПЛ, смогут платить за аренду жилья и коммунальные услуги в течение 6 месяцев. До 10 декабря 2023 года еще есть время, чтобы зарегистрироваться и принять участие в проекте. Фокус ранее писал, как это сделать.