В АРМА заявили, что не будут разрывать договор управления с "Укрнафтой", — подробности

По заявлению руководительницы АРМА Елены Думы, наличие действующего договора управления арестованными активами "Укрнефтебурения" должно обеспечивать стабильные поступления в бюджет. В противном случае — это преступление против народа.

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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не будет разрывать договор управления с ПАО "Укрнафта", пока Верховный суд не примет окончательное решение по Сахалинскому месторождению. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте агентства 5 декабря.

Агентство не будет инициировать прекращение договора управления с ПАО "Укрнафта" арестованными активами компании "Укрнефтебурение" из-за решения Шестого апелляционного административного суда, в результате которого предприятие потеряло лицензию на специальное разрешение по пользованию недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения.

"Подчеркиваем, что в договоре управления с ПАО "Укрнафта" (подписан 14 июня 2023 года) отсутствуют положения, которые трактуют аннулирование спецразрешения на пользование недрами как достаточный повод к расторжению договора управления", — пояснили в АРМА.

Там также добавили, что не будут искать нового управляющего активами "Укрнефтебурения", пока действующий глава не исчерпал юридические возможности урегулирования сложившейся ситуации.

В свою очередь, ПАО "Укрнафта" уже обратилось в суд с соответствующей кассационной жалобой.

"Только в случае решения Верховного суда об окончательной потере спецразрешения договор управления может быть досрочно расторгнут", — добавили в АРМА.

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Агентство внесло запросы в Государственную налоговую службу Украины и Государственную службу геологии и недр Украины относительно определения позиции центрального органа исполнительной власти, в пределах компетенции которого выдача и аннулирование разрешений на пользование недрами.

Более того, АРМА намерена создать межведомственную рабочую группу, которая будет включать представителей органов государственной власти и независимых специалистов. Цель ее работы — обеспечение выполнения условий договора и поступления прибыли в госбюджет.

Как заявила глава АРМА Елена Дума, наличие действующего договора управления арестованными активами "Укрнефтебурения" должно обеспечивать стабильные поступления в бюджет.

"Тот, кто во время войны осуществляет деятельность по предотвращению добычи углеводородов, совершает преступление против народа. Если же за такими решениями скрыты цели избежать выплаты в бюджет и исключить ситуацию, когда арестованные активы приносят пользу, АРМА отреагирует мгновенно", — добавила Елена Дума.

Согласно условиям управления, ПАО "Укрнафта" обязано перечислить в государственную казну 90% от своих доходов. Поэтому управляющий должен уплатить соответствующие платежи в бюджет в начале следующего года.

"Со своей стороны АРМА будет обеспечивать выполнение государственных интересов и поступление прибыли в бюджет", — сообщила Дума.

Напомним, 1 декабря Фокус сообщал, что Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонедра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добычу углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.

Судебный спор по лицензии длился много лет и компания "Укрнефтебурение" одерживала победу во всех судебных спорах. Однако, с приходом нового руководителя, назначенный главой "Укрнафты" Корецким новый менеджмент полностью уволил юридическую команду, которая вела это дело, а назначенные юристы спор проиграли.