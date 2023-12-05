У АРМА заявили, що не розриватимуть договір управління з "Укрнафтою", — подробиці

За заявою очільниці АРМА Олени Думи, наявність чинного договору управління арештованими активами "Укрнафтобуріння" має забезпечувати стабільні надходження до бюджету. В іншому випадку — це злочин проти народу.

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не розриватиме договір управління з ПАТ "Укрнафта", поки Верховний суд не ухвалить остаточне рішення щодо Сахалінського родовища. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті агентства 5 грудня.

Агентство не ініціюватиме припинення договору управління з ПАТ "Укрнафта" заарештованими активами компанії "Укрнафтобуріння" через рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, внаслідок якого підприємство втратило ліцензію на спеціальний дозвіл з користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.

"Наголошуємо, що у договорі управління з ПАТ "Укрнафта" (підписаний 14 червня 2023 року) відсутні положення, які трактують анулювання спецдозволу на користування надрами як достатній привід до розірвання договору управління", — пояснили в АРМА.

Там також додали, що не шукатимуть нового управителя активами "Укрнафтобуріння", допоки чинний очільник не вичерпав юридичні можливості врегулювання наявної ситуації.

Своєю чергою, ПАТ "Укрнафта" вже звернулося до суду з відповідною касаційною скаргою.

"Лише у разі рішення Верховного суду про остаточну втрату спецдозволу договір управління може бути достроково розірвано", — додали в АРМА.

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АРМА: подальші дії та вжиті заходи — заява Олени Думи

Агентство внесло запити до Державної податкової служби України та Державної служби геології та надр України щодо визначення позиції центрального органу виконавчої влади, у межах компетенції якого видача та анулювання дозволів на користування надрами.

Ба більше, АРМА має намір створити міжвідомчу робочу групу, що включатиме представників органів державної влади та незалежних спеціалістів. Мета її роботи — забезпечення виконання умов договору та надходження прибутків до держбюджету.

Як заявила очільниця АРМА Олена Дума, наявність чинного договору управління арештованими активами "Укрнафтобуріння" має забезпечувати стабільні надходження до бюджету.

"Той, хто під час війни здійснює діяльність щодо унеможливлення видобутку вуглеводнів, вчиняє злочин проти народу. Якщо ж за такими рішеннями приховані цілі уникнути виплати до бюджету та унеможливити ситуацію, коли арештовані активи приносять користь, АРМА відреагує миттєво", — додала Олена Дума.

Відповідно до умов управління, ПАТ "Укрнафта" зобов’язане перерахувати до державної скарбниці 90% від своїх доходів. Тож управитель повинен сплатити відповідні платежі до бюджету на початку наступного року.

"Зі свого боку АРМА забезпечуватиме виконання державних інтересів та надходження прибутку до бюджету", — повідомила Дума.

Нагадаємо, 1 грудня Фокус повідомляв, що Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення про анулювання спецдозволу є невідворотним.

Судовий спір щодо ліцензії тривав багато років і компанія "Укрнафтобуріння" здобувала перемогу в усіх судових спорах. Однак, з приходом нового керівника, призначений очільником "Укрнафти" Корецьким новий менеджмент повністю звільнив юридичну команду, яка вела цю справу, а призначені юристи спір програли.