Трудовые отношения в условиях военного положения: что нужно знать о рабочем времени и отдыхе

В период военного положения продолжительность рабочего времени могут увеличить до 60 часов в неделю для работников в определенных сферах. На этот период выходные могут уменьшить до 24 часов в неделю.

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Военное положение повлияло на все сферы жизни украинцев, в том числе на организацию трудовых отношений. Трудовое законодательство в этих условиях должно обеспечить баланс между потребностями государства, работодателей и интересами работников, сообщается на веб-сайте "Бесплатная юридическая помощь".

Юристы отмечают, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы. Это работодателям позволяет ч. 1 ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03. 2022 г. № 2136-IX.

До 40 часов в неделю — сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы. Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).

Если раньше работники должны были отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов.

Дополнительно отменяются:

запрет работы в выходные дни;

сокращенный рабочий день накануне праздничных, нерабочих и выходных дней;

перенос выходного дня, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем;

ограничения для сверхурочных работ.

Также, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, то работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпусков. Но работодатель не может отказать в предоставлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Кроме этого, в период действия военного положения разрешается труд женщин с их согласия на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах. Такие действия не могут быть применены к беременным женщинам и женщинам, имеющим ребенка в возрасте до одного года.

Ранее, 29 ноября сообщалось, что в Украине вводят программу улучшения производительности.