Покупать, продавать, придержать? Что и почему происходит с валютным курсом в декабре

Национальный банк провел очередной этап валютной либерализации. Между тем, эксперты отмечают — сейчас все решает межбанк. Дефицита наличных нет, а граждане перед Рождеством чаще продают доллары, чем покупают. И как это все повлияет на курсовые колебания в течение декабря?

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Валютно-курсовые качели в Украине, похоже, под конец года могут ослабиться, но об укреплении курса гривны речь не идет: по состоянию на 7 декабря, доллар в обменниках и банках в Киеве предлагают по курсу 37,35-37,5 гривен (курс продажи). При этом, в ноябре граждане активно покупали доллары. По данным НБУ, объемы покупки валюты в ноябре превысили объемы продажи на 621,77 млн долл. Всего в ноябре на наличном рынке украинцы купили 1,71 млрд. долларов, в то время как продали 1,34 млрд. А вот на декабрь уже подобной активной покупки валюты эксперты не прогнозируют — говорят, перед праздниками граждане чаще продают валюту, чем покупают. Между тем, НБУ ослабил некоторые валютные ограничения, но может ли это повлиять на курсовую динамику в течение декабря?

Больше валюты: как отмена ограничений от НБУ отразится на курсе

Национальный банк Украины в рамках шагов по смягчению валютных ограничений с 1 декабря 2023 года отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. По мнению специалистов НБУ, этот шаг будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

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В банках соглашаются: очередное смягчение ограничений может помочь сблизить курсы. Кроме того, такой шаг повлияет на увеличение объемов покупки долларов и евро именно в банковских учреждениях.

"Указанная отмена ограничений упростит для населения возможности покупки наличной валюты: именно через кассы банков, а не через обменники. Также это предоставит дополнительные предложения на рынке наличной валюты и приведет к уменьшению спреда (разрыва курсов) между наличными и безналичными котировками. То есть, если раньше курс межбанка был 36,00-36,50 грн/долл., а наличные в то время 37,50-37,70 грн/долл., то сейчас будет спред уже, и при курсе межбанка 36,70-37,00 грн/долл. наличные будут где-то 37,30-37,60 грн/долл. Но вряд ли курс наличных и безналичный выйдут в паритет, потому что только подкрепление кассы валютой стоит где-то 10-20 копеек", — прокомментировал новации Антон Куринной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

Эксперты ожидают увеличения предложения наличной валюты в банках вследствие последнего решения Нацбанка Фото: 24 Канал

По мнению Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, этот шаг либерализации валютных правил открывает для банков возможность почти без ограничения продавать на наличном рынке приобретенную на межбанке безналичную валюту. Формальным ограничением остается лишь лимит открытой валютной позиции, который не может превышать 5% от регулятивного капитала банка.

Отмена ограничений упростит для населения возможности покупки наличной валюты: именно через кассы банков, а не через обменники

"Это крайне важный и долгожданный шаг, который впоследствии должен ликвидировать множественность курсов. Поскольку приобретенная на межбанке валюта может продаваться на наличном рынке, а объем первого гораздо больше, наличный курс постепенно приблизится к безналичному уровню с учетом, конечно, расходов на обеспечение наличного обращения. При этом же, доминирующим фактором, формирующим курсовые тренды на валютном рынке, должен стать именно межбанк. Объем продажи наличных банками уже вырос. И по мере привыкания рынка и населения к новым правилам продолжит расти", — рассказала Анна Золотько.

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По словам Анны Золотько, в ситуации на межбанке главную роль играет НБУ, который своими интервенциями ежедневно компенсирует структурный дефицит валюты, и от начала режима управляемой гибкости автономность рынка существенно возросла. А доля участия НБУ, наоборот, уменьшилась.

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"И все же именно интервенции НБУ удерживали котировки в течение ноября в довольно узком коридоре 36,0-36,4 грн/долл. Всего в течение прошлого месяца объем интервенций регулятора составил около 2,4 млрд. долларов. По итогам октября, для сравнения, этот показатель составлял 3,2 млрд. долларов.", — говорит Анна Золотько.

То, что ранее эксперты говорили в комментариях Фокуса о девальвационном тренде, уже стало реальностью: на межбанке курс оттолкнулся от 36,00 грн/долл. и дошел до 36,70 грн/доллар.

Спрос на межбанке превышает предложение. Но действия Нацбанка не позволяют паниковать — резких колебаний не происходит Фото: УНИАН

"Спрос продолжает преобладать над предложением, что неудивительно в военное время, но регулятор очень осторожно продолжает свою стратегию, не давая рынку паниковать. В декабре вряд ли следует ожидать изменения баланса спроса и предложения, думаю, особых изменений не будет. Спрос продолжит превышать предложение", — говорит Антон Куринной.

Эксперты дают осторожные прогнозы на предновогодний месяц, что колебания на межбанке будут, но вряд ли выйдут за пределы уровня 37 грн. за доллар. Сдерживанию девальвационного тренда будет способствовать традиционный завершающий этап работы бизнеса в декабре — импортеры могут сократить объемы покупки, что положительно повлияет на курсовые колебания на межбанке.

Импортеры в конце года сокращают объемы покупки валюты, что положительно влияет на баланс спроса и предложения на межбанке Фото: Getty Images

"Объем покупки валюты под потребительский импорт в конце года сокращается. При этом же растет объем предложения — бизнес платит налоги, зарплаты, премии, что требует дополнительной гривневой ликвидности. Конечно, это не сможет изменить общий баланс — валютный рынок остается дефицитным. Но и роста спроса при прочих равных ожидать не стоит", — считает Анна Золотько.

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"Отмена с 1 декабря ограничений на продажу валюты на наличном рынке стала весомым фактором на пути к полной либерализации валютного рынка и возвращения к плавающему курсу валют. Отсутствие ограничений — это усиление "курсовой конкуренции" между финучреждениями. Кроме того, на наличном рынке образуется "единый" курс. Уже сейчас можно констатировать, что на рынке есть 2 курса: "свободный" межбанковский с мягким вмешательством регулятора для стабилизации спроса и предложения, а также наличный. При этом формирование наличного курса происходит с "оглядкой" на "управляемо гибкий" межбанк с добавлением незначительной маржи", — говорит Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Какими бы ни были объемы продажи валюты населением в декабре, эксперты считают, что главным фактором влияния на наличный курс будет оставаться ситуация на межбанке Фото: Анна Кудрик (коллаж)

В декабре эксперты ожидают тренд на укрепление гривны на наличном рынке. На что могут повлиять традиционные для украинцев затраты на новогодние праздники, в этот период граждане чаще продают валюту, чем покупают.

"Со второй половины декабря следует добавить фактор "Нового года", ведь обычно на праздники граждане склонны тратить определенную долю валютных сбережений, чтобы приготовиться к праздникам (покупка продуктов, подарков и т.д.). По нашей оценке, со второй половины декабря предложение на наличном рынке может вырасти на 10-15%. Однако пока это будет иметь признаки "сезонного фактора", то есть временного явления", — говорит Тарас Лесовой.

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Однако, какими бы ни были объемы продажи валюты населением в декабре, эксперты считают, что главным фактором влияния на наличный курс будет оставаться ситуация на межбанке.

Если безналичный курс продолжит рост, то произойдет небольшой рост и на наличке, и наоборот, если доллар на межбанке ослабнет, то и котировки на наличном рынке пойдут в сторону укрепления гривны

Поэтому, если на межбанке курс достигнет, например, отметки 37,2-37,5 гривен за доллар, то на наличном рынке курс тоже пойдет вверх — до уровня 37,7-38,4 грн/долл. В случае, если курс межбанка пойдет в другую сторону — до уровня 36,6 — курс продажи наличного доллара будет находиться в пределах 36,9-37,5 грн.

"Сейчас курс безналичного доллара немного начал подрастать, а наличные за счет снятия ограничений от НБУ стоит на месте, но будет двигаться в направлении безналичного доллара. Если безналичный курс продолжит рост, то мы увидим небольшой рост и на наличных, и наоборот, если доллар на безналичке ослабнет, то и котировки на наличном рынке пойдут в сторону укрепления гривны. Все будет зависеть от стратегии регулятора по управляемой гибкости безналичного доллара. Рынок будет двигаться за межбанком", — резюмировал Антон Куринной.