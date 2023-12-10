Когда нужно обратиться за назначением пенсии, чтобы не потерять выплату, — объяснение ПФУ

В ведомстве отмечают, что обращение за назначением пенсии может быть осуществлено в любое время после возникновения права на пенсию. Но чтобы не потерять деньги лучше сделать все вовремя.

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Гражданам Украины, которые достигли пенсионного возраста, стоит вовремя обратиться за назначением пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Вопросы о назначении пенсий регулируются в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В ПФУ отмечают, что обращение за назначением пенсии может быть осуществлено в любое время после возникновения права на пенсию или не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста лицом.

Если обращение за назначением пенсии происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. При этом, днем обращения считается день принятия органом ПФУ соответствующего заявления с необходимыми документами.

"Таким образом, если вы подадите заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет, пенсия будет назначена со следующего дня после дня рождения", — отметили в ПФУ.

В случае, если человек подает заявление позже трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то выплаты назначат с даты обращения. Таким образом можно потерять часть денег. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя подготовить все необходимые документы и обратиться с заявлением в органы Пенсионного фонда.

Заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), авторизоваться и через личный кабинет подать скан-копии всех необходимых документов.

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