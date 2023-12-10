Коли потрібно звернутися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплату, — пояснення ПФУ

У відомстві зазначають, що звернення за призначенням пенсії може бути здійснено у будь-який час після виникнення права на пенсію. Але щоб не втратити гроші краще зробити все вчасно.

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Громадянам України, які досягли пенсійного віку, варто вчасно звернутися за призначенням пенсії. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Питання про призначення пенсій регулюються відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У ПФУ зазначають, що звернення за призначенням пенсії може бути здійснено у будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку особою.

Якщо звернення за призначенням пенсії відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. При цьому, днем звернення вважається день ухвалення органом ПФУ відповідної заяви з необхідними документами.

"Таким чином, якщо ви подасте заяву до закінчення трьох місяців після досягнення 60 років, пенсію буде призначено з наступного дня після дня народження", – зазначили у ПФУ.

У разі, якщо людина подає заяву пізніше трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то виплати призначать з дати звернення. Таким чином можна втратити частину грошей. Щоб цього не сталося, потрібно вчасно підготувати всі необхідні документи і звернутись із заявою до органів Пенсійного фонду.

Заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), авторизуватись та через особистий кабінет подати скан-копії всіх необхідних документів.

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